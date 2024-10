Obispo de Cuernavaca confirma que el padre Marcelo Pérez recibió amenazas

El Obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, condenó el asesinato del sacerdote de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Marcelo Pérez Pérez; asimismo, confirmó que el sacerdote había recibido amenazas por denunciar lo que ocurre en aquella entidad.

Durante la homilía, el Obispo destacó que el padre Marcelo era un devoto y hombre consagrado que no calló la realidad: "El padre Marcelo Pérez fue un hombre bueno, un luchador incansable por la paz. Jamás insultó a nadie, pero sí dijo las cosas con verdad, lo cual incomodó al narcotráfico y al gobierno. Había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones, pero decía: 'No puedo callarme la verdad, ni lo que creo que el Señor me está pidiendo'. Le ofrecieron escoltas, pero no aceptó, porque dijo no estar en sintonía con su visión y con su ser como hombre consagrado".

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que expresó su más enérgica condena y profundo dolor ante este asesinato.

"Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para que se realice una investigación exhaustiva, transparente y que no vaya a quedar en la impunidad, como el 92 por ciento de los crímenes en México", se lee en el comunicado.

De igual manera, se pidió implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales, que, como el padre Marcelo, dedican su vida al servicio de la paz y de los más necesitados, particularmente en las zonas de riesgo.

Comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sobre el asesinato del P. Marcelo Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas



«La paz es un bien que supera cualquier barrera, porque es un bien de toda la humanidad. La violencia y la injusticia no tienen la última…

"Que se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que aflige a la región de Chiapas y a tantas partes de nuestro país. Los chiapanecos se están yendo a Guatemala para huir de la violencia y el dominio de esos narcotraficantes"

Expresó su solidaridad y cercanía al obispo Rodrigo Aguilar de San Cristóbal de las Casas y a su obispo auxiliar, monseñor Luis Manuel López, así como a todo el clero de Chiapas.

"El padre Marcelo fue un ejemplo de compromiso sacerdotal, sobre todo con los más pobres y vulnerables. Su labor pastoral se caracterizó por la cercanía con el pueblo, ayudándolos en todo momento. Deja una herencia de amor".

Finalmente, en su mensaje dijo que la muerte de un hombre bueno no sea en vano, y que nos impulse a todos a trabajar con eficacia por la construcción de una mejor sociedad, con verdadera democracia y en paz.

Este 20 de octubre, se dio a conocer que el sacerdote Marcelo Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, fue asesinado por sujetos a bordo de una motocicleta al salir de la iglesia después de oficiar misa.

