Entregan material y equipo de protección en hospital de Jojutla

Llevaron a cabo la tercera entrega de material y equipo para atender la demanda del personal del hospital Dr. Ernesto Meana San Román, a Nombre del Ayuntamiento, el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, entregó al director Jorge Sánchez el material a favor del personal que trabaja en la primera línea de esta contingencia epidemiológica.

En esta ocasión se trata de equipo para la protección del personal médico y enfermeras, se entregaron 300 cubrebocas N95, 44 goglees y 70 lentes duros transparentes, que son parte de las demandas de equipo que han requerido como material de seguridad para el personal de este hospital que atiende a la población de los municipios de la zona sur del estado.

“La idea es que ellos puedan evitar menos riesgos, este es un tema que mucha gente no valora, es su trabajo, pero ellos son humanos, también tienen familia, tienen hijos, esposa, esposo y tienen personas que los aman y que los esperan y necesitan, es importante que los cuidemos para que no se contagien”, dijo Flores Bustamante.

Son de diferentes materiales de acuerdo con lo que han pedido y de acuerdo con los recursos del ayuntamiento; "este hospital no depende del ayuntamiento, es de servicio estatal, pero estamos tratando de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, es el personal que está en contacto con las personas contagiadas, la idea es que se puedan proteger. Todos corremos riesgo pero ellos están corriendo más riesgo que nadie por salvar vidas”.

El presidente municipal que advirtió que Jojutla como Morelos, se encuentra en esta etapa en semáforo rojo, no ha terminado la contingencia y mucho va a depender de que estas dos semanas, se reduzca la movilidad, permanezcamos en casa, para que el 15 podamos entrar a la nueva normalidad.

Confirmó que con el personal el pasado fin de semana estuvieron trabajando en los reglamentos de la nueva normalidad, si se logra pasar a la siguiente etapa y cambia el color del semáforo. Dijo al reconocer que comerciantes de Tequesquitengo y mercados de Jojutla le manifiestan que tienen la necesidad de abril, después de tienen dos meses cerrado y es una situación muy fuerte pero tenemos que ajustarnos a esta nueva normalidad.

Planteo la necesidad de esperar los tiempos que el Gobierno Federal y Estatal van marcando, dijo al reconocer que no se ha logrado frenar el movimiento de la gente, ya que en Jojutla conviven mucha gente de la zona sur del Estado: “Sólo hay que ver las colas en los bancos, está repleto de gente, habría que ver la fila donde se paga el Tele cable que también hay mucha gente que no es solo de Jojutla”.

Dijo al reconocer que esta es la realidad de esta ciudad, pero insiste en la obligación como ciudadanos, si estoy haciendo la cola, le digo al de delante que lleve un metro de instancia y al de atrás que haga un metro de distancia también, no tenemos que esperar a que no estén ordenando, “tenemos que acostumbrarnos a esta realidad que estamos viviendo y si no somos capaces de adaptarnos al mundo que nos está tocando vivir, desafortunadamente vamos a terminar perdiendo la salud e incluso la vida” dijo al lamentar que sigue la gente renuente a acatar las nuevas disposiciones de este nuevo mundo que nos toca vivir.

