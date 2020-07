Entregan 206 pavos a familias pobres de Jojutla

En apoyo a la economía familiar, la Dirección de Bienestar Familiar de Jojutla realizó la entrega de 206 pavos, con doble pechuga raza diamante blanco, a bajo costo; se trata de la tercera entrega en esta administración.

El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante destacó que este programa social busca las familias generando ingresos a través de la crianza de los pavos para su venta o consumo en los próximos meses.

Durante la entrega, Rubi López Huicochea, vecina de la colonia Ricardo Soto, quien adquirió 16 pavos doble pechuga, detectó desde este programa controlado en la administración municipal se ha dedicado a la crianza de pavos y pollos para la venta.

"Empezar hace un año aproximadamente a criar pavos y pollos, ya que con este programa los adquirentes a un precio bajo, un costo menor que en el mercado, lo que me permite tener mejores ganancias, esto me ha permitido generar ingresos que me ayudan en la economía de mi familia ", relató.

La entrega estuvo a cargo del Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante y los Regidores José de Jesús Pedroza Bautista, Carlos Brito Ocampo, Alejandro Peña Ojeda y Daniel Dircio Sánchez, quienes reiteraron el compromiso de seguir generando programas de apoyo social para las familias Jojutlenses.

