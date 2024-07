Lenta y superficial, la entrega- recepción del gobierno estatal

El proceso de entrega-recepción con el gobierno en funciones, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha avanzado de forma lenta; solo se ha recibido información completa de la Oficina de la Gubernatura, mientras que el resto ha sido superficial, aseguró la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia.





Se ha recibido información desde la Oficina de la Gubernatura, es la que se recibió, y cada semana se están recibiendo una o dos oficinas.

Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos

Este 10 de julio, Margarita González visitó las comunidades de Xalostoc y Anenecuilco, en el municipio de Ayala, para agradecer a la ciudadanía el apoyo brindado durante las elecciones de junio pasado, que la convirtieron en la primera mujer gobernadora del estado de Morelos.

Compromiso con el sector campesino

En el auditorio de la comunidad de Xalostoc refrendó su compromiso con el sector campesino, al incrementar el presupuesto de los 58 millones que se invirtieron el año pasado a 700 millones de pesos, que se implementarán durante su primer año de gobierno. Además, reiteró la propuesta para la creación del Instituto de Comunidades Indígenas de Morelos:

Las comunidades indígenas siempre han estado olvidadas y marginadas, pero ya no

Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos

La futura gobernadora confió en que la transición avance de manera favorable y que el Congreso del Estado contribuya a la aprobación de las iniciativas que enviará el Ejecutivo, una vez que asuma el cargo. Por lo pronto, aseguró que la información que ha recibido del gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha sido en su mayoría superficial:

"Creo que me gustaría que hubiera más información, que la información no fuera superficial, sino que fuera más de fondo para que no perdamos tanto tiempo. Pero bueno, se dará, tenemos que esperar", dijo.