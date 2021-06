Entre compra de votos, acarreos y repartos de despensas se lleva a cabo la jornada electoral

Retraso en la colocación de casillas, sobre todo el centro donde comenzó la votación dos horas después, denuncias de reparto de despensas, compra del voto, detención de hombres que repartían dinero, forman parte de una jornada plagada de rumores y acusaciones entre casas de campañas de los candidatos, culpándose de albazos y guerra sucia, todo esto caracterizó a la jornada electoral del 06 de junio. A las 20:30 horas el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, consideró que las elecciones tuvieron saldo blanco.

Muy temprano los ciudadanos, alertaron en el retraso de la instalación de casillas de hasta dos horas, como en el caso del zócalo de Cuernavaca, asimismo muchos integrantes de las mesas de votación no llegaron y hubo que capacitar a los asistentes en las filas que aceptaron la encomienda.

Algunos de los equipos de campaña, alertaron de llamadas que se estuvieron haciendo a los hogares de Cuernavaca desde un número telefónico, invitando ilegalmente a que se vote por un candidato, lo cual, acusaron constituye un delito electoral que forma parte ya de la ampliación de las denuncias y querellas que se presentarían por parte de la Alianza Juntos Haremos Historia en Cuernavaca.

Lo anterior fue informado por el equipo de abogados de la Alianza Juntos Haremos Historia en Cuernavaca, quienes enfatizaron que exigirán ante las autoridades administrativas y penales en materia electoral, que se ejerza todo el peso de la ley en contra de quienes violenten o intenten violentar el proceso electoral.

“Estaremos muy atento en toda la jornada electoral, estaremos exigiendo que todas estas ilegalidades se investiguen y se llegue hasta las últimas consecuencias, a fin de que se aplique la ley a quienes están violentamente el estado de derecho y el proceso electoral”, enfatizaron.

Asimismo, pasadas algunas horas, se acusó por parte del PT, de un madruguete electoral que fue falso, adjudicado a la alianza Juntos Haremos Historia en Cuernavaca, además de ser guerra sucia, forma parte del discurso de los que ya están moralmente derrotados, declaró la casa de campaña de la alianza que integran Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza.

A casi tres horas para concluir la votación, el equipo de campaña de la alianza Juntos Haremos Historia en Cuernavaca, acusaba que eran varias las encuestadoras que están levantando información en Cuernavaca sobre el proceso electoral, pero que la alianza no tiene relación con ninguna de ellas; que es la autoridad electoral la única autorizada para dar información al respecto.

De inmediato realizaron un llamado a todos los partidos a ser respetuosos de las leyes y no enrarecer el proceso electoral del día de hoy, “y si tienen alguna evidencia real, que presenten sus denuncias y querellas antes las autoridades correspondientes”.

Otras de las incidencias, en redes sociales, señalaba que en la colonia Benito Juárez del municipio de Zacatepec, un ciudadano denunció que otro votante habría metido dos boletas en la urna para "presidente municipal", así mismo, hizo notar que el encargado de cuidar las casillas, vio este acto y no hizo algo al respecto.

Por su parte, la Capacitadora Asistente Electoral, Julia Mercedes Nava Hernández, comentó que el incidente ya fue reportado, por lo que se levantó un acta, siguiendo así el proceso correspondiente a este tipo de ocasiones.

Además, se difundió que dos personas fueron detenidas en Emiliano Zapata por comprar en mil pesos el voto para Sergio Alba, candidato del PAN a la alcaldía. Otra denuncia fue que en el interior del departamento 1 del edificio 11 de Ciudad Chapultepec están entregando dinero a personas ajenas al edificio desde temprano, a favor de Matías Nazario. Lo entrega la señora Malena Colín, promotora del voto de ese candidato. Y desde las primeras horas, fue detenido un hombre en el municipio de Temixco con dinero y supuestos apoyos para votantes a favor de un candidato.

Por la noche, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco informó que en Morelos hubo saldo blanco al cierre de las casillas, con sólo incidencias menores que fueron debidamente atendidas y documentadas por las y los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Las autoridades estatales destacaron la civilidad con la que los partidos políticos, se condujeron en esta elección, además de reconocer a las y los morelenses que hoy ejercieron su derecho y obligaciones como ciudadanos de un país libre y democrático al decidir quienes los gobernarán a través del voto.

La jornada electoral fue en general pacífica, afirmó, con un trabajo en conjunto entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, lo que permitió dar seguimiento de forma oportuna a las y los ciudadanos durante su participación en las casillas.

Donde además en el Estado de Morelos se logró instalar el cien por ciento de la totalidad de las dos mil 485 casillas contempladas por los órganos electorales. Asimismo, fue exitoso el despliegue del operativo por aire y tierra que ejecutó la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en toda la entidad.