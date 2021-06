Entidad de abogados solicita a autoridades estatales, dar soluciones a demandas de la clase trabajadora

Juan Juárez Rivas, presidente del colegio Morelense de Abogado, aseguró que en lo que va de esta administración estatal, se han sumado 18 mil expedientes laborales sin atender sobre todo ante el pretexto de la pandemia, y prácticamente la justicia a los trabajadores se ha detenido; por eso, conminó al ejecutivo a una mesa de trabajo, para evitar más afectaciones a la clase trabajadora.

El representante en la entidad de los Abogados, pidió a las autoridades estatales dar las garantías de seguridad y blindar el proceso electoral, además al electorado a emitir el voto razonado.

A pesar de los innumerables pretextos de la autoridad, primero la pandemia y ahora la veda electoral, señaló, tanto los trabajadores como los empresarios necesitan que en el estado de Morelos la justicia laboral no se retrase, y sobre todo que como la ley lo marca sea pronto, expedita e imparcial, “para que no se vaya la inversión se tiene que garantizar esos elementos en la justicia laboral, tenemos un tribunal de Conciliación y Arbitraje que más o menos va funcionando después de que corrieron al anterior presidente, pero eso, con todo y eso tenemos una junta local que tiene un rezago de 30 mil expedientes”.

Lo que viene, dijo, no es cosa menor, con toda esta dilación, eventualmente las Juntas Locales van a desaparecer y en su lugar aplicarán los juzgados laborales, pero lo que es lamentable es que el gobierno y el TSJ no se han puesto de acuerdo para reformar las leyes respectivas, “porque al gobernador y a sus asesores les interesa poco la justicia laboral, por eso hemos estado de manera frecuente una mesa para hablar sobre estos temas e ir resolviendo los asuntos de manera conciliatoria”, pero lo que no se he medido es que si no hay atención este retraso en la justicia generará conflictos sociales, sino se resuelven.

Recordó que de manera reiterada han estado solicitando reuniones con las autoridades laborales, “entonces la única salida es salir a protestar en las calles para ver si de esa manera se interesan en resolver; porque del pasado sexenio a este se han acumulado de 12 mil expedientes de rezago, con este gobierno aumentaron a 30 mil los expedientes que no han sido resueltos”, de ese tamaño es el interés del tema laboral del actual gobierno.

Lo peor de todo, dijo Juan Juárez es que en Morelos hay un gobernador que "reina pero no gobierna", y eso ocurre porque no tiene asesores o personal que sepa de los asuntos, si el gobernador no sabe leer ese es su problema pero debe procurar tener a gente para que le digan que la justicia laboral es un asunto medular sino hay justicia laboral, habrá problemas de carácter social.

Entidad de abogados solicita a autoridades estatales, dar soluciones a demandas de la clase trabajadora / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca