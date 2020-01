Enfermeras de Morelos exigen su pago

"Que nos paguen, que nos paguen", fueron los gritos de las enfermeras al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo; ni las enchiladas gratinadas con cecina, o los regalos que se les iban a rifar, ni el costo salón sede de la celebración por el día de la enfermera -con 10 días de retraso- pudo contener la exigencia de los pagos de la segunda parte del aguinaldo, Día de Reyes y la primera quincena de enero.

Aunque las autoridades sabían que las cosas no estaban bien, se aventuraron a realizar el desayuno, con previa selección de los invitados en cada jurisdicción sanitaria y de los centros de salud, del IMSS y hasta del Hospital del Niño Morelense; para eso no hubo restricción al pagar el costo del lugar, el Radisson Hotel Quinta Rubelinas en Tezoyuca, Emiliano Zapata.

Pensaron que la distancia, la selección de las personas y el bonito lugar inhibirían algún reclamo, y no fue así. Los lugares fueron contados sólo para las enfermeras, los funcionarios y sus asistentes, el personal de operativo, y nadie más.

Al inicio así fue, enchiladas gratinadas con cortes de carne y algún aderezo, los platillos fueron servidos un tanto fríos, café en tazas pequeñas y jugo. El momento de los discursos llegó, con un secretario de salud, Marco Antonio Cantú aburrido que ocupó 10 minutos de su tiempo saludando a las personalidades que se dieron cita celebrar con las enfermeras y enfermeros, que en Morelos son casi 8 mil.

Cantú se deshizo en elogios para el gobernador y no informó nada nuevo, o que los trabajadores de la salud no supieran, titubeante presumió de reconocimientos y el premio Isabel Hernández Tezoquipa, a un grupo de trabajadoras y trabajadores. Cuando dio las gracias, más de uno respiró aliviado. Tocó el turno al gobernador, Cuauhtémoc Blanco quien se dijo emocionado con la banda de música de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), que fue herencia de Alberto Capella; "casi nos cortamos las venas con esas bonitas canciones qué bonitos recuerdos, ya me estaba animando para ir a cantar pero ando mal de la garganta", dijo tratando de aligerar el momento.

La gente en respuesta le gritó: "que cante, que cante"; el mandatario habló del reconocimiento que tiene al sector de las enfermeras y los enfermeros, es uno de los gremios más importantes por su alto sentido de solidaridad, destacó.

