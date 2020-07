Encabeza Antonio Villalobos reunión de gabinete

El Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán encabezó este día, una reunión ejecutiva con los integrantes del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que integran la administración pública de la comuna. Dicha mesa de trabajo se desarrolló en la sede “Papagayo” y durante la misma, compartió que, como cualquier ciudadano, tiene a salvo sus derechos para recurrir a las instancias legales que considere necesarias para su defensa, esto ante la confirmación que existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hacia seis servidores públicos de la comuna.

“Como cualquier persona, estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello, he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

En la sesión de trabajo con su gabinete, el alcalde hizo una evaluación de los acontecimientos de las últimas horas, en los que en aras de llevar a cabo la citada investigación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hizo un desproporcionado, excesivo y abusivo uso de la fuerza al efectuar un cateo a las instalaciones de la Contraloría y Tesorería municipales, tal y como quedó registrado y evidenciado tanto en materiales fotográficos, en video, como en los testimonios de servidores públicos violentados durante la mencionada diligencia y en la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Antonio Villalobos instruyó a su equipo de colaboradores a atender lo que se derive de ese hecho, pues hubo una flagrante sustracción de documentos, archivos y carpetas, así como equipo de cómputo con datos sensibles y confidenciales, pero a no distraerse y cumplir con las tareas sustantivas de la comuna, a seguir trabajando con normalidad, sabedores que no hay nada que ocultar, que esta ha sido una administración transparente y su actuar, apegado a la honestidad y vocación de servicio público.

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo y nosotros continuemos haciendo el nuestro; tenemos por delante muchas acciones que por la pandemia han quedado pendientes, pero que retomaremos en la forma de recorridos, inspecciones, supervisiones y entrega de obras en beneficio de la comunidad”, adelantó el edil.