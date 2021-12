En Zapata continúa jornada de vacunación contra Covid-19

En el municipio de Emiliano Zapata inició la Jornada de Aplicación de primeras y segundas dosis a rezagados de AztraZeneca a población a partir de 18 años.

Se vacuno a rezagados de primera dosis y segunda de AztraZeneca, y desde muy temprana hora ya había largas filas, adultos de todas las edades, sobre todo de aquellos que buscaban completar su esquema.

En esta ocasión se pudo apreciar muchas personas que iban a preguntar y que aún tienen su dudas de vacunarse y les pedían que se formaran sin embargo, mostraban resistencia.

Con Ángel quien refirió que su hijo no se vacunaba porque se accidente y no le fuera hacer daño, a lo cual le respondieron que no tenía nada que ver, al final dijo que le iba a comentar a su hijo y haber si quería venirse a vacunar este miércoles.

Adriana, acudió a colocarse la segunda dosis, y recordó que con la primera se puso mal, mucha temperatura, dolor de huesos, de cuerpos y escalofríos, duro 3 días con las molestias.

Esperaba que con esta segunda dosis no tenga reacción alguna, confía que no, porque sus familiares y conocidos que con la segunda dosis ya no han tenido malestares.

Llamó a la gente que pese estar vacunados no se confíen, no bajen la guardia, se signa cuidando, no asistan a lugares concurridos y de preferencia se queden en casa, más ahora que viene la época de fiestas y convivios.

Rodrigo García, refirió que en jornada anteriores de vacunación no pudo acudir porque estaba resfriado, y busco en Cuernavaca vacunarse pero no quisieron porque no vivía en la capital del estado.

Indicó que en su trabajo no le han exigido estar vacunado, pero si les han preguntado a cada uno si ya la tienen y cual, y no teme ser despedido por no contar con ella.

Este miércoles continuará la jornada de aplicación de primera y segunda dosis en en Salón La Cascada del Centro de Emiliano Zapata.