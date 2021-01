En Zacatepec lincharán a los ladrones

Se dicen cansados de la inseguridad y robos a casahabitación, vecinos de la colonia 20 de Noviembre y Emiliano Zapata del municipio de Zacatepec, se reorganizan ante el repunte de robos en casa habitación, advierten que los delincuentes y la falta de seguridad por parte de las autoridades los están orillando a organizarse para enfrentar el problema que pone en riesgo su patrimonio.

La mañana de hoy en diferentes calles de la colonia 20 de noviembre aparecieron mantas con diferentes leyendas; “vecinos unidos contra la delincuencia, si le robas a uno le robas a todos, te estamos vigilando” y otras más duras, “vecinos vigilando, si te sorprendemos; robando, molestando e intimidando actuaremos sobre ti, no serás remitido a las autoridades, te vamos a linchar, colonos de la 20 de noviembre, alto a la delincuencia”.

A nombre de los vecinos de esta colonia ubicada entre el centro de Zacatepec y la colonia Emiliano Zapata, mejor conocida como “La Loma” manifestó que se volvieron a organizar, especialmente los que viven en la avenida Emiliano Zapata y la de los arcos del acueducto, cansados de la problemática de los robos a casa habitación.

“El problema es que no sólo son banda de delincuentes de la zona, son gente que viene de fuera, que no tiene nada que hacer aquí y lamentablemente no hay policías, el gobierno no los obliga a hacer rondines y los que tenemos que trabajar día con día, no podemos estar al pendiente de nuestras casas, por lo que se acordó cuidarnos unos con otros”.

Ya que se ha incrementado el robo a casa habitación a diferentes horas del día, “tal parece que nos están cuidando”, dijo al advertir que, con la problemática de la pandemia, hay más desempleo y más gente hace cosas indebidas, desgraciadamente repercute contra las familias que trabajan y se levantan a buscar el sustento de sus casas, arriesgándose a contagiarse porque no hay de otra, mientras otros buscan la vida fácil, robando.

Denunció que en fechas recientes robaron en la escuela de esta colonia y se dieron cuenta por las cámaras de vigilancia, también se metieron y no se querían salir de una casa que está por la capilla de San Juditas, la dueña llegó y se llevó la sorpresa de que gente desconocida estaba en su casa y se negaba a irse, por lo que intervinieron los vecinos para sacarlos.

Hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que cumplan con su trabajo cómo debe ser, porque realmente en lugar de andar buscando a los maleantes, los policías han detenido a gente que sale a buscar comida para sus hijos y no a los que andan haciendo sus desmanes.

Los vecinos mandaron comprar más silbatos, para que cuando suene uno todos acudan en auxilio.

Noé Castillo Torres, reconoció que hay mucha molestia de los vecinos por todo lo que está pasando, después de cinco años que han buscado el apoyo de las autoridades el problema sigue igual y se ha incrementado.

“No es posible que tenga más derecho un delincuente, que la población que trabaja”, denunciaron que pidieron el apoyo de las autoridades y de la policía, pero les informaron que los policías no tienen patrullas, hay sólo dos patrullas para todo el municipio y ese es un problema que se viene arrastrando en estos dos últimos años del gobierno de la presidenta Olivia Ramírez Lamadrid.

“Estamos pidiendo atención y nadie nos hace caso, sabemos que es su obligación brindar la protección y seguridad, no la hay, por eso la población está decidida a tomar la justicia en sus propias manos, ya que la gente está molesta, indignada, lastimada, no queremos problemas, pero se acabó la tolerancia a la falta de autoridad e impunidad de la fiscalía”.





Dijo que se está organizando la gente en sus barrios, en cada zona se organizaron los vecinos y pusieron diferentes mantas y es que se señala a un grupo de hondureños y salvadoreños que en complicidad con algunos vecinos de las colonias, son los que están haciendo este tipo de delitos; “no queremos que nos sigan provocando, yo creo que nadie quiere meterse en problemas y el que se mete en problemas es aquel delincuente que se mete a los domicilios a robar”.