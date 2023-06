En Zacatepec, comerciantes acuerdan la remodelación del mercado

Las autoridades municipales lograron alcanzar acuerdos con los comerciantes del mercado municipal "Lázaro Cárdenas" que se oponían a desalojar sus locales para permitir la segunda etapa de las obras de remodelación. Estas obras, financiadas con 142 millones de pesos provenientes de recursos federales, buscan rehabilitar el mercado afectado por el sismo de 2017.

Durante un recorrido por el mercado, se observó que las obras se encuentran detenidas a pesar de que hay maquinaria en el exterior. Sin embargo, se constató que cuatro de los cinco locales cuyos comerciantes se oponían a la demolición ya fueron desalojados, ya que se llegó a un acuerdo para reubicarlos en el nuevo proyecto de reconstrucción.

Local Entregan equipo nuevo para bombeo en pozo de Tetelpa

Se les explicó a los comerciantes que, de acuerdo con las instrucciones del INAH, era necesario liberar los locales adyacentes al muro de la ex hacienda azucarera Juan Pagaza, un inmueble histórico datado en 1886. Los nuevos locales se construirán dejando un pasillo entre el mercado y la ex hacienda, un detalle que no se había presentado ni dado a conocer previamente.

La representante de la unión de comerciantes y funcionaria del Ayuntamiento de Zacatepec, Xóchitl Lorena Ocampo Cornelio, confirmó que todos los comerciantes del exterior del mercado han firmado el acuerdo. Aseguró que la reconstrucción se llevará a cabo y que los trabajos ya han comenzado.

La inversión para esta segunda y última etapa supera los 142 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) gestionado por la Sedatu.

Sin embargo, Ocampo Cornelio mencionó que podrían surgir imprevistos que aumenten el costo. Esta obra representa una promesa de campaña del gobernador Cuauhtémoc Blanco y es crucial para rehabilitar el 70% del mercado que aún no ha sido intervenido, algo que no se logró en los primeros cuatro años de gobierno.