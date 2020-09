En Yautepec: Se ofrece diálogo tras manifestación

Luego de que grupos de personas a favor del aborto y en contra de la violencia de género que se registra en Morelos, México y el mundo realizaran intervenciones en espacios públicos en Yautepec, el alcalde Agustín Alonso ofreció dialogar “tranquilamente”.

A través de las redes sociales, el edil mostró algunas imágenes y lamentó la intervención de los espacios.

“Abrimos nuestras puertas unidos para lograr una mejor sociedad. Personalmente lamento las intervenciones a los espacios públicos de nuestro municipio, pues siempre hemos hecho todo lo que en nuestras manos ha estado para apoyar y promover el respeto.

Está muy bien luchar por las causas, pero hacerlo por medio del diálogo y unidos. Si gustan dialogar tranquilamente estaré siempre a sus ordenes (sic)”.

Señaló que, al igual que a muchas personas “hay cosas que me molestan, cosas que me entristecen, cosas que me gustaría hacer pero que sé que estando solos no podemos lograrlo y eso crea frustración”.





Sin embargo, consideró que el Ayuntamiento de Yautepec es un gobierno tolerante que da la palabra y oportunidad de expresarse a todos los grupos sociales.

“Nos oponemos a cualquier forma de violencia y abuso en contra de las mujeres, los niños, los adultos mayores, la comunidad LGBT, grupos indígenas y cualquier forma de vida. En lo personal siempre he buscado el acercamiento con todos los sectores, para conocer las inquietudes y las molestias, y hemos llegado a buenos acuerdos, pero siempre con algo muy importante que es el diálogo”.

Este 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Es una jornada en donde grupos de mujeres afines al movimiento feminista exigen a sus gobiernos la legalización del aborto, así como facilitar la manera de hacerlo de forma segura, a través de los sistemas de Salud del estado.

En este contexto, se realizaron acciones en Cuernavaca, en los estados, la Ciudad de México y en todo el mundo.

