En Xoxocotla programan asamblea para el 20 de marzo

Será en asamblea como se decida quién será el próximo presidente municipal del municipio indígena de Xoxocotla, si respaldan al suplente Abraham Salazar Ángel, o el regidor Raúl Leal Montes que fue electo con el voto de cinco integrantes del cabildo.

El gobierno indígena de Xoxocotla, que desde el 28 de febrero tomaron la decisión de celebrar un cabildo para deponer de la presidencia municipal a Silvia Herrera Rivera, y elegir como lo venían diciendo al que será el próximo presidente municipal, en marcado rechazó a la síndico municipal con funciones de presidenta quien se fue hasta el senado a denunciar que le violentaron sus derechos “solo por ser mujer”.

Pese a encontrarse fuertemente custodiado, por dos elementos armados y un grupo de personas que en cuanto me aproximé a preguntar sobre la rueda de prensa a la que convocaron, de inmediato advirtieron que el que convocó y daría la rueda de prensa era el secretario municipal, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano quien tuvo un percance y no podría llegar.

Era claro que lo que buscaban evidenciar era la compra de dos pipas “viejitas”, que incluso estaban decoradas con globos, y entre el grupo de trabajadores se encontraba el párroco, dispuesto “bendecir estas unidades”, como nuevas, repintadas.

Entrevistado al respecto, el designado presidente, reveló que “ya se están haciendo uso del recurso, estamos tratando de equipar las oficinas y realmente queremos seguir trabajando aquí, la prioridad es que realmente estemos integrando al 100, que todas las herramientas que se requieren para sacar el trabajo se tengan” y destacó que se ésta entregando cada una de las áreas de regiduría. “No podemos ahorita decir que esto vaya súper bien, pero estamos tratando de que esto camine, y creo que hay una forma de demostrar, con resultados de trabajo”.

Sobre el Cabildo se llevó a cabo el 28 de febrero, que lo favoreció con seis votos, ya que la Sindico no obtuvo ningún voto a su favor y donde también se propuso al suplente Abraham al compañero Abraham Salazar Ángel, quien solo obtuvo tres votos a su favor.

Ahí reveló que esta designación no es definitiva, ya que el Tribunal Estatal Electoral, no ha dado a conocer la sentencia sobre el juicio sobre la violación de los derechos electorales del suplente Abraham Salazar, quien también ha sido violentamente rechazado y expulsado de la actual sede del Ayuntamiento.

“La asamblea si será necesaria, porque tiene que decidir el pueblo, no hay más que ratificar quién se va a quedar, nosotros no estamos cerrando las puertas a nadie, aquí el que va a decidir es el pueblo, si se queda Abraham o yo, estoy en la mejor disposición”, manifestó Raúl Leal Montes, al dar a conocer que se convocara para el 20 de marzo y admitir que no sabe nada del JDC que hay en el tribunal estatal electoral.

Sobre la compra de los dos carros pipas, primero lo negó, aunque dijo que era para apoyar a la gente, sobre el problema con el Sistema de Agua Potable y la deuda con la CFE dijo “estamos tratando de a dar un apoyo a la gente, es lo que vamos a tratar de hacer” y finalmente admitió que las compraron, para resolver el problema de la falta de agua potable.

Pero se negó a hablar sobre el rezago que tienen en el pago de los salarios a los trabajadores, de cómo quedo finalmente el tabulador de sueldos y si habrá recorte o no a la pesada nomina, son temas de lo que dijo no puede hablar.





