En tres colonias de Cuernavaca se concentran contagios de Covid-19

Previo al regreso a clases después de las vacaciones decembrinas, se identificó que Cuernavaca es el municipio con mayor número de contagios por Covid-19, ya que de acuerdo con las cifras emitidas por la Secretaría de Salud Morelos, desde el 02 de enero al último reporte del 06 de enero, se han sumado en la capital morelense 228 nuevos casos de Covid-19.

Sin precisar cuántos contagios había en cada colonia, el director de Salud y Educación del municipio de Cuernavaca, Josué Larios Morales dijo que en la colonia Centro, Santa María Ahuacatitlán y Ahuatepec, son en donde más contagios se han registrado.

"La realidad es que ya se esperaba algún incremento de casos, desde semanas atrás lo veníamos avisando; definitivamente las fiestas decembrinas, las reuniones familiares y con amistades hacen que los casos se incrementen. Nosotros esperamos más casos las próximas semanas, no solo en el tema de Covid-19, sino en los temas respiratorios como la influenza y las infecciones respiratorias", dijo Larios Morales.

No obstante, los contagios no se han agravado por lo que no se han registrado defunciones. Larios Morales hizo un llamado a la ciudad para ventilar los espacios con aire natural, debido a que se transmite en su mayoría por contacto aéreo.

También explicó que estas zonas presentan un alto grado de contagios debido al flujo de personas que hay en la capital morelense.

"Los contagios en la zona metropolitana es esperado y natural, porque es el centro económico del estado; y es que prácticamente nos dividen algunas calles para entrar de un municipio a otro", dijo el director.

Recordó también que debido a la temporada de Día de Reyes y la venta que se generó en el centro de la ciudad, el repunte se espera en las próximas semanas, en esta colonia en particular.

Asimismo, Larios Morales señaló que para que los estudiantes tengan un regreso sano y sin un gran número de contagios, deberán seguir con los protocolos de sanidad, que es el uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de espacios cerrados, y el uso de alcohol gel al 70%.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local