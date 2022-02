En Tlaltizapán inicia taller para discapacitados “Vida independiente”

“Les aseguro que muchos morelenses con discapacidad están esperando la muerte, porque creen que no hay opción y la única opción en estos momentos es este modelo; “Vida independiente” que permite a personas con discapacidad motriz permanente, usuarios de sillas de ruedas, poder dejar de depender de una persona y desarrollarse para la actividad productiva o deportiva, manifestó Santiago Velázquez Duarte, fundador de la organización internacional vida independiente para personas con discapacidad.

Esta mañana dio inicio el Curso de capacitación para la Vida Independiente, para personas con discapacidad que están postrados en sillas de ruedas, en el Balneario Santa Isabel, en el municipio de Tlaltizapán, a través de la organización “Vida Independiente México”, que en Morelos encabeza Rubén Navarro, en colaboración con la asociación “Generando Nuevas Fortalezas para ti”, con el apoyo del Balneario Santa Isabel que abrió sus puertas y dio todas las facilidades para que esta actividad se desarrolle del 22 al 25 de febrero, con la colaboración de los Ayuntamientos de los municipios de; Ayala, Jantetelco, Jojutla y Zacatepec con el trasporte para el traslado de las personas.

La anfitriona y administradora del Balneario, Santa Isabel, Nancy Gómez Flores dio la bienvenida a los participantes y a las asociaciones organizadoras especialmente agradeció a Santiago Velázquez Duarte, presidente de la fundación “vida independiente México” y a Rubén Navarro representante en Morelos, quienes llevan a cabo los talleres en beneficio de la sociedad; “es un placer recibirlos en esta su casa, el balneario Santa Isabel y brindarles todas las facilidades necesarias para poder hacer este curso que les va a perdurar para toda la vida.

En su intervención Velázquez Duarte, dijo que desde los 21 años le ha dedicado toda su vida a este modelo de capacitación: “A partir de hoy y durante el resto de su vida van a ser acciones, que les van a volver a cambiar la vida” sin duda alguna, todos los participantes se les darán las herramientas para poder mejorar su calidad de vida; “con una vida que se cambie, sin duda habrá valido el esfuerzo, dijo al reconocer que si se multiplican estos cursos exponencialmente se cambiara la vida de muchas personas que con una discapacidad piden a gritos ayuda, ellos y sus familias.

“Le va a cambiar la vida y le va a cambiar la vida a las personas de su alrededor a sus amigos y familiares ya que estás herramientas se busca hacer llegar al pueblo y las comunidades más marginadas y dirigiéndose a las autoridades municipales que están para servir al pueblo; “toda la inversión, su tiempo y su capacidad de negociación política que tienen, es mejor que la vaya canalizado en este sector de la población que no ha tenido oportunidad en tiempos anteriores de tener una vida digna y que lo piden a gritos aunque no se escuche, incluso lo piden a gritos las propias familias, las personas y en estos momentos con su presencia aquí seguramente van a ser escuchados, con este proceso, con esta etapa seguramente se va a hacer algo que no se ha hecho los gobiernos anteriores”.

Y es que el resultado va a detonar en lo económico, porque esas personas empezaran a producir, dejaran de ser una carga para familias y podrán vivir una forma de vida tan dependiente y que en estos momentos les aseguro que muchos morelenses con discapacidad están esperando la muerte porque creen que no hay opción y la única opción en estos momentos es el modelo con el que están trabajando ahorita Rubén Navarro en el estado de Morelos que es “Vida Independiente”.

Rubén Navarro Toledo, quien preside en Morelos “Vida Independiente” , destacó que para el este es un día muy importante ya que lleva 12 años que adquirió la discapacidad y tuve la fortuna de conocer vida independiente que le cambio la vida, le dieron las herramientas necesarias para vivir una vida plena y ser autónomo y es una oportunidad que tienen todos los que este día tomaran este curso, dijo al agradecer a todas las personas que hacen posible y la confianza de Nancy Flores y darles la oportunidad de abrir este espacio.





