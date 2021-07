En suspenso la vuelta a clases presenciales

A partir de este miércoles se realizará el pago retroactivo del aumento salarial a los más de 25 mil maestro y maestras, anunció la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, quien recordó que el acuerdo fue del 3.9 por ciento; además de haber logrado que las 10 maestras de la Normal de Cuautla que faltan por recibir el pago del estímulo docente lo hagan.

Sin precisar el monto de lo que en general recibirán los docentes del incremento salarial que no se había dado a lo largo del año, la líder del SNTE explicó que éste será retroactivo a enero de 2021, tal como lo marca el acuerdo a nivel nacional y estatal.

“El aumento salarial retroactivo a enero ya será pagado en esta quincena, trece son todos los trabajadores de la educación los que recibirán este beneficio, estamos hablando de alrededor de 25 mil”.

Respondió que el martes acudió a una reunión con el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre y del director del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, para concretar los acuerdos en materia de adeudos que se tienen con 10 maestras de la Normal Rural Urbana Federal de Cuautla bajo el concepto de Estímulo al Desempeño Docente.

El acuerdo lleva consigo la armonización del Fondo de la Nómina Educativa (FONE) con el fin de que se reconozca a este nivel superior en el concurso beneficiando no solo a los docentes de la Normal de Cuautla, sino también a la Universidad Pedagógica Nacional, la Normal Rural General Emiliano Zapata y el Centro de Actualización del Magisterio.

Respecto al retorno a las aulas para el mes de agosto, explicó que “está en veremos” puesto que las condiciones sanitarias deberán estar dadas y no con ello arriesgar a los trabajadores, dijo que aún cuando no están pensando en interponer un amparo en caso de que se les pueda obligar a acudir de manera presencial, no lo descartan ya que sus derechos laborales están garantizados.

“No es un hecho que el ciclo escolar presencial inicie en agosto, veremos como se desenvuelve el programa piloto, se tendrían primero que valorar y si es así regresar de manera gradual y voluntaria”.