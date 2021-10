En Rio Cuautla llegan 42 descargas de aguas negras

Rosa Martha Nava Oliva, presidenta de Salvemos al Río Cuautla A.C., denunció que en 11 kilómetros del Río Cuautla que comprenden de Yecapixtla hasta San Pedro Apatlaco, en Ayala, existen 42 descargas de aguas negras, por lo que aseguró que ya se han realizado las denuncias pertinentes a las autoridades municipales y estatales, a fin de que pueda atenderse este preocupante foco de contaminación del caudal del río, al precisar que se han detectado puntos en donde se concentran las peores descargas.

Nava Oliva aseguró que cada una de las 42 descargas están registradas, las cuales son de drenaje y domiciliarias; además, dijo, desde hace un año se tuvo un acercamiento con el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) para reportarlas a fin de que fueran atendidas.

Manifestó que una de las zonas consideradas como foco rojo es la Unidad Habitacional Salvador Esquer, que se encuentra a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que debido a las fuertes lluvias se destapó y empezó a depositar todo tipo de desperdicios de drenaje en el afluente.

Esto, aseveró, es porque la planta tratadora de Salvador Esquer no está funcionando y se reportó para que se le diera seguimiento, además de que se evitara que las aguas negras se depositaran en el río, no obstante, lamentó que no hubo respuesta y ahora se suma la descarga que se encuentra a la altura de Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es en ese sentido, reiteró, en 11 kilómetros que inician desde Yecapixtla, pasando por Cuautla y hasta llegar a San Pedro Apatlaco en Ayala, se tienen visualizadas 42 descargas de aguas negras sobre el afluente más importante de la ciudad y la región, lo cual es lamentable para el caudal del Río Cuautla y es de suma importancia que se dé una solución a este grave problema de contaminación del vital líquido.