En riesgo de perderse la cosecha de jícama

Sin apoyo de las autoridades y sin un precio para sus productos enfrentarán el fin de año productores de jícama, quienes temen no poder recuperar los gastos ni la inversión ante la falta de ventas por la crisis sanitaria.

De acuerdo con Guillermo Meléndez, jicamero de la zona Sur, hasta hace un par de meses el precio por kilo de jícama se encontraba en tres pesos y en tres mil la tonelada, pero ahora están pagando 50 por ciento menos por el producto, y, ante la falta de precio la cosecha corre el riesgo de quedarse en el campo. Advierte que este año hay más de 5 mil hectáreas sembradas con esta leguminosa en los municipios de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec.

“Los que vendimos con tiempo vamos a poder sacar apenas nuestros gastos; los que apenas van a vender, pienso que van a dejar su producción en el campo, se va a quedar, se van rezagando”, dijo, al reconocer que hay quienes vendieron a 2 mil 500 la tonelada antes de las fiestas a la virgen de Guadalupe.

Estimó que en su caso logró vender la mitad de la producción a clientes que tiene por años, “ya tengo compradores de varios lados; dicen que el día de la Virgen no hubo venta y se acerca la navidad, y ya se cancelaron las posadas, no van a venderla” acotó por lo que no van a venir por la producción.

Aseguró que lo mismo pasa con el limón y la cebolla y otros productos del campo que no tienen precio, y el productor ya invirtió, y se enfrentan a un panorama desolador, ya que tampoco han tenido el apoyo del gobierno como fue con los granos básicos.

Guillermo Meléndez dijo que además enfrentan otro problema, para sacar la producción necesitan camiones para la carga y en las cabeceras municipales de Tlaltizapán, Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, no los dejan transitar, son constantemente multados cuando son lugares rodeados de campos de cultivo.

Este año no solo están en peligro la producción de la jícama piñatería, la chiquita, también ésta en riesgo la grande. Pero también se ven amenazados por las autoridades de tránsito.

Por todos lados se ven seriamente golpeados y no hay diálogo ni tolerancia de parte de las autoridades, lamentó ante la intransigencia que hay y los obligan a dar vueltas y pasar por lugares inaccesibles.