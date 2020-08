En riesgo, 50% de papelerías por bajas ventas

Aproximadamente, un cincuenta por ciento de las papelerías están un riesgo latente de tener que cerrar sus puertas, ante "el tiro de gracia" que significa el regreso a clases virtual o a distancia, pues todos estos negocios y los que dependen de la actividad escolar esperaban recuperarse con el "regreso a clases normal", lo que no se dio por la pandemia, por lo que ahora enfrentan un situación muy complicada, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco), Antonio Sánchez Purón.

De acuerdo con los reportes de sus agremiados recabados por la Canaco, los comerciantes de papelerías en este regreso a clases sólo realizaron ventas de un 20 a un 30 por ciento, en comparación con lo que pudieron vender el año pasado, lo que hoy los coloca en un situación muy complicada y lamentable, reiteró Sánchez Purón.

Pero junto con las papelerías, también se vieron severamente afectadas las librerías, los negocios dedicados a la venta de uniformes, zapaterías y hasta peluquerías, negocios que por lo general se reactivan, cada año con el regreso a clases, muchos de los cuales sólo registraron ventas e ingresos de un diez, un 25 o máximo un 30 por ciento, estimó el dirigente del comercio organizado.

Sánchez Purón destacó que al momento no se tienen cifras exactas de los negocios como en este caso las papelerías que ya han cerrado sus puertas o están por hacerlo, pero insistió en que tras el cierre obligado que tuvieron de 120 días por las pandemia, al ser considerados establecimientos no esenciales, y ahora con este regreso a clases virtuales, esto significó prácticamente "el tiro de gracia", porque cuando esperaban recuperarse con el regreso a clases, no se dio.

Por ello, reiteró que al momento se estima que aproximadamente un cincuenta por ciento de las papelerías en el estado, estarían por cerrar sus cortinas con todo y la afectación económica que esto implica, por la pérdida importante de empleos, situación que destacó Sánchez Purón, quedará debidamente sustentada por medio de la encuesta que se está por realizar entre todo el sector empresarial y comercial del estado, a través del Consejo Coordinador Empresarial.

