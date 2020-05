En retroceso, derechos de la comunidad LGBT+

A 30 años de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discriminación hacia el colectivo LGBTTTI es un problema que persiste en el estado de Morelos y que habría causado la muerte de unas 12 personas en lo que va 2020, según refirió Israel Dirzo Bahena, integrante del Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual del Estado de Morelos y de la Coalición Mexicana LGBTTTI+.

Fue el 17 de mayo de 1990 cuando la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental en su asamblea general. Desde entonces, el colectivo lésbico-gay ha intensificado la lucha por garantizar sus derechos humanos en el sector gubernamental. En Morelos, sin embargo, actualmente esta lucha atraviesa por un periodo difícil, dada la falta de acciones por parte de la administración estatal, según observó el activista morelense.

No es un tema prioritario para el actual gobierno del estado, no hay un avance, no hay un interés y tampoco hay acciones concretas reales para garantizar el libre tránsito y un camino más amable para la diversidad sexual

Dirzo Bahena dijo que la homofobia que permanece en la entidad se ha traducido en 12 asesinatos de personas que formaban parte del colectivo en lo que va de 2020, delito cometido principalmente en contra de personas transexuales.

El grupo más recurrente en las estadísticas sigue siendo el de las mujeres trans y esto se está trabajando muy de la mano con la fiscal especializada en feminicidios del estado para que esos actos se califiquen y condenen como feminicidios

Actualmente, la comunidad LGBTTTI busca hacer una realidad la Ley de Identidad Sexogenérica en Morelos, un proyecto que, según explicó, ya es atendido por la Comisión de Diversidad Sexual del Congreso del estado, pero sobre el que todavía no se ha sesionado. De aprobarse, este proyecto otorgaría identidad jurídica a las personas transexuales y mejoraría su calidad de vida al garantizar su derecho a la salud y la educación.