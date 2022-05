En Puente de Ixtla no atienden la Alerta de Violencia de Genero

Apenas se ésta enterando de cómo está la situación en Puente de Ixtla, reconoce la Directora de Equidad de Género en el municipio, Mayra Brito Merino, quien pretende poner en marcha el proyecto “equidad de género en las aulas”.

A casi siete años de que en Morelos, el gobierno federal declarará con Alerta de Violencia de Género los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, en ninguno de los ocho municipios se ha levantado, e incluso esta la propuesta de que se declare en los 36 municipios de estado.

Sin embargo en el trienio pasado como en este, el gobierno municipal de Puente de Ixtla, no tuvo, ni puso en marcha un programa municipal de atención y contención de la violencia de género, siendo uno de los municipios donde se ha recrudecido la violencia y se siguen registrando feminicidios y homicidios, incluso a plena luz del día se registran atentados con armas de fuego y los comerciantes han reconocido que pagan piso a la delincuencia organizada.

En breve entrevista la Directora de igualdad y equidad de género de Puente de Ixtla, quien se negaba a ser entrevistada argumentando que tenía que hacer unas llamadas, cuando se le pregunto que se estaba haciendo para atender los problemas de violencia de género, primero advirtió que a más de tres meses de la actual administración, apenas se estaba enterando de la situación que enfrenta el municipio.

Aclaro que tenía apenas una semana en el cargo, y se le preguntó si no había un plan o programa de trabajo, “apenas estoy desarrollando un proyecto, que se llama igualdad y equidad de género en las aulas, para promover el respeto de los niños a las niñas, ya ven ahorita está muy recalcado que las niñas sin falda con pantalón” dijo sin precisar donde está prohibiendo el uso de la faldas.

Agregó Brito Merino; “estoy realizando ese proyecto para llevarlo a cabo en las aulas, para fomentar la equidad de género en los pequeñitos qué son como esponjitas y absorben más que una persona adulta, que son más difíciles”.

Pero de cómo se ésta atendiendo la alerta de violencia de género en el municipio, uno de los ocho municipios del estado que está en alerta desde el 10 de agosto del 2015, insistió “yo ahorita tengo poco tiempo en el cargo, ahorita me estoy enterando de la situación como estamos aquí en Puente de Ixtla”, por lo que no llegó al cargo por su perfil o propuesta de trabajo, ya que no sabe nada de dicha alerta que asegura que esa no es solo de Puente de Ixtla sino de todo el estado.

Hizo hincapié que visitara las escuelas; “porque las niñas se tienen que respetar, se tiene que dar seguridad, fomentar el respeto a todos” dijo al reconocer que no tuvo contacto con su antecesor y a la fecha no se ha acercado ninguna mujer, ninguna persona a pedir información “aquí estamos para servirles y atenderlos de la mejor manera de 9 a 4 de la tarde”

Mayra Brito, sobre los servicios que ofrece la Dirección de Equidad y Género, dijo que es la información ante todo de todos sus derechos, y en torno a la situación que presenten es como nosotros estaremos dándole solución a sus problemas. Aunque la oficina la comparte con otros funcionarios, y se encuentra en un segundo piso, tras subir una escalera angosta, metálica y con mucha pendiente, por lo que discapacitados o lesionados no pueden tener acceso a esa áreas.





