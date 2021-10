En peligro los aguinaldos de profesores jubilados

Gabriela Bañón Estrada, secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), confirmó que existe la intención de que las autoridades locales busquen eliminar los 50 día de aguinaldo a los que tienen derecho los maestros homologados, por lo que advirtió que no están dispuestos a perder, ya que se tienen los argumentos jurídicos que lo avalan.

Dio a conocer que este día sostuvo una reunión con el titular del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, a quien le explicó que todos los integrantes del sindicato tienen ese derecho como un logro alcanzado desde años atrás, y el cual no permitirán que se les sea retirado.

“Tanto los jubilados como los homologados están en alerta, están también haciendo sus propias acciones de disgusto, sobre todo por la noticia de que se intenta quitar los 50 días de aguinaldo a 18 homologados que se están jubilando; aquí estuvimos sentados con un gran debate jurídico en torno al tema”.

Los 50 días corresponden al pago que realiza el gobierno estatal y que se complementan con los 40 que aporta cada fin de año el gobierno federal en beneficio de los integrantes del sindicato.

“No lo vamos a permitir de ninguna manera, esperamos que ya con los argumentos jurídicos que le dejamos se pueda avanzar, quedamos en que revisarán todos los decretos y acuerdos para trabajar mañana y esperemos que el viernes ya nos den una repuesta".

Al ser cuestionada sobre el aumento en los casos de Covid-19 en trabajadores docentes y administrativos una vez que se dio el retorno a clases presenciales, dijo que las cifras que la Secretaría de Salud reportan que son mayores, aunque explicó que no se han contabilizado de manera oficial por el sindicato “lo sabemos porque los maestros nos llaman para que se les atienda en el ISSSTE”.

“Lo que estamos haciendo con los compañeros es ser el enlace con el ISSSTE, por supuesto que ha habido un alza, no tengo el dato exacto, pero sí sabemos porque nos llaman; sabemos que ha aumentado la ola de contagios, pero cero defunciones”.

Por su lado, los maestros jubilados y pensionados de la Sección 19 del SNTE se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir respuesta a los distintos adeudos que se tiene en detrimento de por lo menos tres mil de ellos; María de Lourdes Salazar Núñez, secretaria de Jubilados, dio un plazo de ocho días para encontrar solución o de lo contrario estarán radicalizando las protestas.

Detalló que son alrededor de 300 millones de pesos los que se les adeudan por conceptos como prima de antigüedad, aguinaldo, entre otros, que en su mayoría corresponden a esta administración encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Esta acción es porque se ha negado el pago a 50 días de aguinaldo a los compañeros de Artículo 43 que solicitaron y que es un derecho que hayan pedido permiso, también a los compañeros de comisión sindical les está rechazando el pago de 50 días de aguinaldo que también es un derecho, quienes han trabajado muchos años para el estado y el IEBEM; con la mano en la cintura ha dicho no les corresponde”.

La molestia tiene que ver con el cúmulo de inconformidades en el magisterio, dijo Salazar, al tiempo de advertir que se sumarán los trabajadores en activo, ya que en un futuro serán también ellos los afectados “serán como tres mil compañeros afectados entre todos los adeudos, hay pretextos porque el recurso se ha tenido o se tiene, aquí mencionamos que él debe hacer bien sus cuentas y hacer el pago correspondiente”.

De los 300 millones de pesos, solo 50 millones de pesos corresponden a herencia de la administración anterior, el resto es de la actual, refiere la líder pues hay quienes tienen pendientes de recibir pagos desde el 2013 “pero la mayoría son del 2018 para acá y que no se ha resuelto”.

Los jubilados advirtieron que no descartan tomar algunas calles y avenidas con la intención de resolver el problema; acudirán de nueva cuenta al Congreso con la intención de que puedan encontrar eco en la cámara de diputados, “vamos a ir la veces que sean necesarias, no sabemos si el recurso se desvió o se haya ocupado para otro caso, no lo sé”.

Dejó en claro que no permitirán “más atropellos” por parte de las autoridades educativas. Luego de algunas horas afuera de la sede del Poder Ejecutivo.