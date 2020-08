En Morelos y todo México, se renta la tierra para producir

Los productores sin tierra son un gran problema para el campo en todo el país, David Padilla Marín, presidente estatal de El Barzón, señaló que alrededor del 45 por ciento de productores no cuentan con tierras propias, lo que deja sin apoyos a quienes verdaderamente producen y pone en riesgo la labor agropecuaria en el país.

Explicó que en el país hay muchos presuntos productores que se dedican sólo a rentar sus tierras y a recibir apoyos y bonos gubernamentales que realmente no merecen y que después terminan negociando, lo que se ha convertido en un problema para el campesinado.

Señaló que alrededor del 45 por ciento de productores de todo tipo de cultivos no cuentan con tierras propias y aunque son ellos quienes en verdad trabajan frutas, hortalizas y granos básicos al no ser dueños no son tomados en cuenta por las autoridades.