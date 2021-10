En Morelos, vacunada 51 por ciento de la población

“Yo no vengo a hacer política; ni me interesa ser secretario de Salud, ni diputado ni presidente municipal, yo tengo un encargo federal”, aseguró el coordinador del Programa Estatal de Vacunación contra Covid-19, José Miguel Ángel Van Dick Puga, al responder que es justamente esa idea la que ha permitido avanzar de la mano con el resto de las instituciones para hoy tener un 51 por ciento de la población inmunizada.

Sentado en la silla de su oficina, portando un moño rosa en su camisa con motivo del “Mes Rosa” y luego de descansar la pluma tras la firma de un cúmulo de documentos, lo primero que ofrece el doctor Van Dick a sus visitantes es un poco de café y agua para sentirse en confianza; luego, con la formalidad que le caracteriza, da la pauta para la entrevista que el director general de El Sol de Cuernavaca, El Sol de Cuautla y El Sol de Acapulco, Daniel Martínez Castellanos, realizó.

Sobre la jornada de vacunación contra la Covid-19, afirma que el 81 por ciento de la población vacunable en Morelos tiene al menos la primera dosis; mientras que el 51 por ciento ya ha sido inmunizada. “A estas alturas llevamos un millón 774 mil 922 dosis aplicadas en el estado de Morelos; personas con al menos una dosis llevamos un millón 129 mil 31 habitantes, que corresponden al 81 por ciento de la población vacunable; en esquemas completos llevamos 717 mil 589 personas, lo que significa es el 51 por ciento".

El programa también ha recibido 103 amparos de menores de 18 años que quieren vacunarse por esta vía, 42 lo han logrado; en el informe también refiere que el programa se ha aplicado en ocho centros de Readaptación inmunizando a 3 mil 185 Personas Privadas de su Libertad (PPL); 414 empresas con 36 mil 027 trabajadores; 44 asilos con 172 en postración; 54 personas en situación de calle; 9 mil 172 mujeres embarazadas, al menos la mitad han completado el esquema.

El programa de vacunación cumplió ya 40 semanas; ha recorrido hasta 10 veces la mayoría de los 36 municipios y estima que para finales de noviembre se pueda alcanzar un 70 por ciento de personas vacunadas y el 85 por ciento con una dosis.





ANTIVACUNAS, PROBLEMA GLOBAL

El coordinador del programa de vacunación acepta que, tanto en Estados Unidos, como en varios estados del país, como en el sur, realizan estrategias para que la gente se vacune; acepta que la resistencia es un tema multifactorial. "Obedece a usos y costumbres, infodemia, es multicausal, pero estamos haciendo todo lo posible porque vacunar es la forma más ética de hacer frente a la enfermedad”.

Van Dick no descarta que a nivel país se vaya a dar una cuarta ola de contagios, pero la estrategia de vacunación ha permitido que con la misma velocidad en que aumenten los casos positivos, será la misma para que disminuyan.

“Hoy es 5 de octubre, hace un mes tenía 160 pacientes hospitalizados, muriendo un promedio de 9 diarios, ahora tengo 50 y ayer todavía hubo 9 muertes porque son las personas que no se vacunaron y tiene pocas defensas, pero después de este periodo se va a volver una enfermedad estacional tipo influenza, lo más probable es que se incluya el refuerzo anual, como es el de la influenza y se va actualizar con las nuevas cepas”.





IMSS: EL RETO

¿Qué tanto ha aprendido el Seguro Social?, pregunta Martínez Castellanos.

“Es una aprendizaje constante, permanente, nadie en el mundo, nadie, estaba preparado para un evento de esta magnitud”, dice el epidemiólogo oriundo de Jalisco, quien acepta que a pesar de todo lo aprendido en las capacitaciones, también hubo tropiezos que pagaron los grupos más vulnerables.

“No sabíamos por dónde nos iba a llegar, se presentó y se generó una serie de factores, primero que los cubrebocas que teníamos los soltamos a China y luego China nos lo vendió más caro, hubo un abuso económico en todos los materiales de prevención, hoy los encontramos más baratos”.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual representa en el estado, le tocó atender al 70 por ciento de la población infectada, implementando las estrategias de atención que más efectivas resultaron para los pacientes, pese a ello se tuvo un alto porcentaje de muertes lo cual se derivó de la “atención tardía” de las personas que decidieron acudir al médico solo a morir.

“Estuvimos siempre a la vanguardia, el Instituto no escatimó recursos, en cuanto al personal si tuvimos muchos muertos del personal de salud, como personal médico y de enfermería, categóricamente que el personal de área Covid es el que menos defunciones tuvo porque tuvieron una alta capacitación, murieron los de fuera porque curiosamente relajaron las medidas”.

Vacunas, tema de Seguridad Nacional

El médico especialista en epidemias reconoce que la falta de vacunas a nivel mundial convirtió al sistema de salud en un asunto de seguridad nacional que cambió todo el esquema ya construido por años, en el que tuvo que intervenir la Guardia Nacional (GN), y es que entre las anécdotas se tienen aquellas en donde la ciudadanía prácticamente llegó a “secuestrar” al personal a cambio de que vacunaran a todos.

“La gente quiere que se le vacune a quien ellos quieren, donde ellos quieren, hubo lugares en donde íbamos a vacunar a los de 60 y más y nos sobraron 260 vacunas y no dijeron ah no tienen que vacunar a los que están aquí, a ver espera va dirigido a un sector y nos respondían la vacuna es de nosotros y de aquí no salen háganle como quieran”.

Como este tipo de incidentes han ocurrido al menos 10 como en Cuautla “en donde la doctora se la jugó y se echó a la mochila bolsas de hielo y la vacuna, y ahí va sola caminando y la gente rodeándola, gritándole porque no dejaban salir al convoy de un centro a otro; en otro lugar comenzaron a tocar las campanas de la iglesia del pueblo y la gente comenzó a salir”.

“Somos soldados de la salud, y lo digo con mucho orgullo esta es una etapa histórica de la vida del sector salud, les digo a mis compañeros está es la etapa más importante de tu vida; es la historia de estos seres humanos y a la gente de pronto no les importa ellos dicen es que estuvimos muchas horas en el sol”.

Que las personas entiendan que quienes son los responsables de vacunarlos son personas humanas como ellas, que se levantan a las 4 de la mañana para ser trasladados a los puestos, por la tarde levantan actas se van a su casa por la noche para “mal dormir” y después levantarse otra vez para acudir a realizar su labor.

El doctor José Miguel Ángel Van Dick Puga, llegó luego del deceso de quien ganó por concurso la titularidad de la representación en Morelos: Francisco Monsivais Salinas, de quien reconoce la experiencia para sentar las bases de la que posteriormente fue una de las batallas más grandes que ha tenido que enfrentar en su vida.