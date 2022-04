En Morelos solo existe "proyectitis": Obras Públicas

En Morelos solo existe "proyectitis", así lo confirmó la secretaria de Obras Públicas del estado, Leticia Nolasco, a cuatro meses de iniciado el año aceptó que no cuenta con un proyecto en firme sólo promesas del gobierno federal para poder trabajar algunas obras que espera se concreten.

La funcionaría fue cuestionada respecto a las obras que se tienen proyectadas para este 2022, dijo que aún no tienen nada que informar sobre el tema, pero sí confían que la Federación les pueda ayudar como lo prometió, sobre todo en carreteras.

Comentó que todos los municipios tendrán obra pero será con la coordinación de SEDATU, es decir, ninguna del gobierno estatal: "Todas son programas federales, no los llevamos nosotros y aunque hay proyectos se están evaluando cada una de las necesidades y la viabilidad, pero se les dará la información en su momento sobre qué proyecto vamos a desarrollar”.

Leticia Nolasco agregó que en obras como el hospital en Jiutepec existe el proyecto ejecutivo, pero no lo realizará el gobierno estatal. Sobre las críticas en el deterioro de la red carretera, señaló que han iniciado gestiones ante la SCT y se apoyará en algunos tramos, no todos porque son poco más de 48 puntos graves que se tienen como urgentes que requieren atención. “Pero aún está en estudio, no puedo decir si estos se van atender”.

Leticia Nolasco afirmó que muchos de estos no serán concluidos, sólo podrán iniciar en este 2022, pero como titular de Obras Públicas “no tengo todavía en firme porque es un proyecto que está siendo evaluado cuando lo tengamos en firme por supuesto lo informaremos”.