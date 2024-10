En Morelos se politizó la justicia, dice Jorge Gamboa Olea

Ante la polémica que causó la reciente designación de jueces en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, el magistrado presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea señaló que la justicia en el estado de politizó por voces que no se vieron beneficiadas con el nombramiento de algunos jueces.

"Se ha politizado la justicia en el estado de Morelos, se tiene la intención de politizarla, se tiene la intención de la injerencia y siempre somos foco de atención porque no permitimos esa injerencia, porque nosotros siempre vamos a buscar la independencia de los juzgadores", aseveró Gamboa Olea.

El magistrado presidente negó tener familiares dentro del TSJ, y señaló que la molestia de algunas personas surge porque no lograron acomodar a personas cercanas a ellos como jueces.

"La reforma judicial no ha llegado aún al estado de Morelos, el tema de los juzgadores era un tema que los propios magistrados, en sesiones de pleno, solicitaron para darles esa estabilidad. Se hizo un concurso abierto, público, en donde ellos por primera vez viven un proceso de elección de jueces, evidentemente cuando no hay el beneficio personal de acomodar a mi hijo, a mi sobrino, a mi pariente, pues surgen inconformidades", dijo Gamboa Olea.

Y agregó: "Habría que hablar hoy, por ejemplo, del gran orgullo que sentimos de que uno de los jueces tiene 25 años y que empezó como intendente, que ocupó todas las plazas".



También se refirió al caso del presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Fabián García Ramírez, quien dijo que si tiene pruebas de alguna irregularidad, debe presentar los recursos pertinentes.



"Si alguien tiene una denuncia, si alguien tiene una demanda no hay que politizar la justicia, si alguien tiene una observación que hacer que lo hagan y que lo aprueben... la justicia no es para tenerla de boca en boca y no materializarla", indicó.