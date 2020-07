En Morelos los bomberos se enfrentan a condiciones desiguales

En Morelos existen aproximadamente 500 bomberos y de estos sólo menos del 20 por ciento cuenta con el equipo adecuado para desempeñar su peligrosa y heroica labor y con salarios y prestaciones; como los elementos de Cuernavaca y el Centro de Control de Emergencias de Civac, el resto se enfrenta además de la falta de equipo, al pago de salarios injustos y hasta a la falta de prestaciones sociales, pero con todo y estas carencias, no dejan de cumplir con su deber.

Prueba de ello es que con todo y estas carencias, como la falta de equipos de respiración personal, que son vitales, sobre todo cuando se combaten incendios en donde se consumen sustancias altamente tóxicas e inflamables, la noche y madrugada del pasado sábado y domingo, bomberos de Temixco, Yautepec, Jiutepec y Zapata entre otros municipios, acudieron a apoyar en el combate del incendio que consumió a la empresa Industrias Lavin ubicada en el parque industrial Procivac, los ayudaron con su heroísmo y cumplimiento del deber a evitar que el voraz incendio se propagara a otras plantas industriales.

Los bomberos de los municipios alejados de la capital del estado, reflexionan sobre las precarias condiciones en que laboran

Por testimonios de bomberos de municipios del interior del estado, se calcula que en Morelos existen un aproximado de 500 bomberos en municipios que cuentan con ellos como Ayala, Cuautla, Jojutla, Puente de Ixtla, Xochitepec, Atlatlahucan, Yautepec, Jiutepec, Zapata, Temixco, Cuernavaca y Tepoztlán, pero de éstos, menos del 20 por ciento están equipados para realizar su peligrosa labor, que tiene que ver no sólo con el combate de incendios, sino con ayuda a la ciudadanía en todo caso de siniestros y hasta rescate de animales.

Los bomberos de esos municipios alejados de la capital del estado y del parque industrial Procivac, reflexionan sobre las precarias condiciones en que laboran, como los de Temixco, que señalan que no cuentan con prestaciones de nada; laboran 24 por 24 horas de descanso, no cuentan con material prehospitalario, no les dan uniformes y si se los llegan a dar es cada año o más tiempo, además de que sólo cuentan con una ambulancia porque dos estás descompuestas.

En el caso de los salarios, los bomberos revelan que sus homólogos de Cuernavaca ganan una quincena 4 mil 500 pesos y la otra 6 mil pesos y cuentan con asistencia social para ellos y sus familias en el ISSSTE, cuentan con otros apoyos, además de que trabajan 24 horas por 48 de descanso.

Por otra parte, los bomberos del Centro de Control de Emergencias de Civac, perciben un salario de entre 7 y 8 mil pesos quincenales, que les pagan los industriales del parque Procivac, y a ellos les renuevan los equipos como lo rigen las normas, cada vez que caducan, tienen las mejores prestaciones de todos los bomberos del estado y también trabajan 24 horas por 48 de descanso.

Sobre el equipamiento, los elementos de los municipios del oriente del estado, destacan que sus compañeros mejor equipados y capacitados son los del Centro de Control de Emergencias de Civac y le siguen los de Cuernavaca, que el año pasado recibieron equipo por 14 millones de pesos, como son los equipos de respiración personal, el compresor para cargarles el oxígeno cuando están combatiendo un siniestro, un camión de rescate bien equipado con "quijadas de la vida", para rescatar personas prensadas entre vehículos accidentados principalmente, equipo de rescate vertical y otros accesorios, una motobomba, dos camionetas pick up, dos motos un vehículo Versa y equipos de protección personal como son cascos, monja, que es la capucha que va bajo el casco, chaquetones, pantalón, botas y guantes.

Pero a pesar de que en la mayoría de los otros del Heroicos Cuerpos de Bomberos de los municipios aledaños a la capital estado, no contaban con equipos de respiración personal y muchas veces los bomberos tienen que comprarse ellos mismos sus equipos de protección personal porque en sus Ayuntamientos no se preocupan por su seguridad, el sábado pasado acudieron a ayudar a sofocar el incendio en industrias Lavín y organizados en varios frentes entraron a combatir las llamas y su heroísmo al cumplir con su deber permitió que con todo y la dimensión de la conflagración está fuera contenida y no se propagara a las empresas vecinas y no cobrará una sola vida.

