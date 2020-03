En Morelos el kilo de tortilla no debe rebasar los 20 pesos

El precio promedio del kilo de tortilla en Morelos es de 16 pesos y no debe rebasar los 20 pesos, pues el precio tope, por ello se está pidiendo a todos los productores que no incrementen más este precio, que no abusen de la situación, expuso su representante de la Industria de la Masa y la Torrilla en el estado, Antonio Vázquez Quezada, quien señaló que hay el riesgo de que no haya para hacer tortillas y varios negocios cierren.

El representante de este sector insistió en que el pareciera que los acaparadores están escondiendo el maíz para poder aumentar más su precio, luego de que en los últimos once días subió mil 300 pesos, lo que quiere decir que la tonelada que costaba cinco mil pesos, hoy vale seis mil 300 pesos y no hay maíz ni del "Sinaloa".

En este sentido reconoció que en el mes de enero los tortilleros acordaron aumentar un peso al kilo de tortilla, porque tenían cinco años con el mismo precio, es decir, aseguró Antonio Vázquez que el precio promedio en Morelos era de 15 pesos y subió a 16, pero insistió que el precio tope para su producto es de 20 pesos el kilo en la entidad, asegurando que a la fecha hay tortillerías en algunas comunidades alejadas que aun venden el kilo a 12 pesos.

Expuso que ante el incremento que se está dando en el precio por tonelada del maíz, hay empresarios que están ya analizando el tener que incrementar el costo en el kilo de la tortilla, a lo que aseguró que se les ha indicado que no lo hagan, pese a que en otros estados el precio es de 25 a 28 pesos, pero Vázquez Quezada, afirmó que les ha hecho ver a sus agremiados, que con todo y el aumento en el precio del maíz, no deben abusar sobre todo en la situación que se está viviendo en el país y el estado e incrementar sus precios.

Por ello expuso se que han sostenido pláticas con Diconsa y otros organismos oficiales para tratar de conseguir apoyo del gobierno federal y que los apoyen con maíz, ya que resaltó que a la fecha no hay el grano ni a 6 mil pesos la tonelada y esto ha provocado que unas 300 tortillerías del estado de México hayan cerrado.

Al ser cuestionado sobre el anuncio de la Profeco de sancionar a los empresarios que aumenten el precio del kilo de tortilla, reiteró que esto se debe a que en otros estados, el precio lo han elevado a 25 y hasta 28 pesos el kilo, pero reiteró que en Morelos no debe de pasar de los 20 pesos.