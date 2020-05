En Morelos el 30 por ciento de alumnos no tienen computadora

El 30 por ciento de los alumnos de nivel básico en Morelos se están quedando rezagados, reconoció el presidente del Comité de Padres de Familia en la entidad, Mauricio Miranda, debido a que gran parte de los estudiantes no tiene acceso a una computadora o sus padres de familia no tienen el recurso para un teléfono o recargar saldo.

“Nos damos cuenta en los grupos de WhatsApp, ahí los padres dicen que no tiene dinero para el saldo de sus teléfonos, además de que muchos tiene que trabajar y no hay quien apoye a los niños en sus tareas, súmele a que no están capacitados ni tienen la información suficiente para apoyarlos", refirió Mauricio Miranda.

El Comité Estatal de Padres de Familia propuso a las autoridades que para el regreso a clases se implemente un modelo educativo mixto, el cual tiene que ver con que una parte de los alumnos asistan de manera presencial a las aulas, y otra parte las tomen a distancia, dividiendo así la semana para que los grupos no sean tan amplios.

“Si van a regresar a las aulas las autoridades deben aprovechar este espacio para capacitar y establecer lineamientos de educación a distancia, es decir si son grupos de 30 menores, una parte que vayan los lunes y miércoles, otros el martes y jueves y así, pero debe haber un acompañamiento pleno por parte de los profesores, lo que no está ocurriendo ahora”, lamentó.

Para los padres de familia el acompañamiento de las autoridades no ha sido el adecuado puesto que existe una idea de que “ahí estudien y yo les digo si pasaron o no, lo que no es adecuado porque muchos padres de familia se quejan de que les mandan mensajes a los maestros y no les contestan, en cambio los maestros dicen que están trabajando muchas más horas y no les da tiempo de preparar su clase”.

Precisó que el Comité ha tomado la decisión de resguardar el recurso de las cuotas escolares hasta en tanto las clases se reactiven, de tal manera que el recurso pueda ser usado para la adquisición de productos de protección para menores.

“El recuso es variado hay escuelas que reciben realmente poco, estamos hablando de unos 50 mil pesos, hay otras que reciben casi medio millón, por eso es que enviamos la invitación para que todos los tesoreros de los planteles hagan un corte del recursos disponible y éste permanezca congelado hasta que regresen y se compren cubrebocas, guantes, gel, que las escuelas se saniticen”.

También para la compra de agua ya que algunos planteles no tiene acceso al vital líquido todos los días de la semana, situación que dicen hará mucho más complejo el regreso a clases.

