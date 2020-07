En Morelos castigarán a quien pase el pack sin consentimiento

Morelos se suma a las 21 entidades federativas que han aprobado la denominada Ley Olimpia. A partir de este momento será sancionada la difusión de fotos, videos o audios que atenten contra la intimidad de las personas.

La Ley Olimpia es una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que contempla el hostigamiento, acoso sexual y violencia digital en contra del sexo femenino, definiendo que la violencia digital se entiende como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, apócrifa, mensajes de odio, contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad y vida privada que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

La iniciativa con proyecto de decreto fue impulsada en febrero por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Barrera Vázquez, quien aseveró no buscan legislar sobre el “sexting”, ya que es una práctica consensuada, sino castigar el verdadero delito, que se refiere a la difusión no autorizada de contenido íntimo, que es lo que, indicó, verdaderamente viola los derechos humanos de la persona, siendo las principales víctimas de este flagelo las mujeres, “en un 89.3 por ciento de los casos”.

Al respecto, la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, indicó que la propuesta protege el bien jurídico tutelado, que es la privacidad sexual, sobre todo de las mujeres de Morelos, y perseguible por querella con derecho de la víctima a la reparación del daño para evitar la impunidad y evitar que las víctimas sean expuestas o exhibidas en internet y en redes sociales.





APLAUDEN APROBACIÓN

La representante del Colectivo Girasol y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística reconocieron que la aprobación de la Ley Olimpia es un paso importante en el estado para poner freno a la violencia contra la mujer.

Marisol Martínez Bautista, representante del colectivo Girasol, reconoció que la Ley Olimpia beneficia los derechos humanos de las mujeres; "es interesante que en Morelos se aprobó una ley para poder castigar a los hombres y mujeres que denigren y violenten los derechos fundamentales de las mujeres al exhibirlas en redes sociales".

No obstante, señaló que es importante que esta Ley realmente se imponga, que sea justa y tenga un procedimiento legal interno y que pueda homologarse con la Ley de Acceso de las Mujeres a la una Vida sin Violencia, esto porque existen muchas leyes que no benefician a las mujeres, porque quienes cometen el delito no son detenidos o salen rápido libres, y eso se debe a que hay impunidad y justicia.

De ello que es importante que una vez que fue aprobada en el estado, la Ley Olimpia sea presentada a toda la gente, a fin de que la conozca y sepa que hay una ley para beneficio de los derechos de las personas, en específico de las mujeres.

Para la titular del IMIPE, Dora Ivonne Rosales Sotelo, la aprobación de esta ley es un logro para la protección de datos personales de las mujeres y establece un importante progreso para evitar la vulneración de los datos íntimos de las personas.

Recordó que en la Primer Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Protección de Datos Personales y Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), celebrada el 8 de junio, se contó con la presencia de Olimpia Coral M. C., quien expresó la necesidad de que los órganos garantes impulsaran la ley que lleva su nombre.

Rosales Sotelo destacó que se tuvo un acercamiento con la Dip. Ariadna Barrera Vázquez, quien preside la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Anticorrupción del Congreso, a quien se le expuso el tema sobre la Ley Olimpia y lo que se planteó al interior del SNT, como organismos garante de la transparencia pero también de tutelar el derecho a la protección de los datos personales.

La comisionada presidenta indicó que el IMIPE ha realizado compañas en conjunto con instituciones como la Fiscalía General de la República delegación Morelos, Congreso del Estado, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y Guardia Nacional para promover entre niños, jóvenes y adultos la protección de datos personales, por lo que contar con leyes que sancionen este tipo de ilícitos permite un trabajo integral en favor de los morelense.

¿Cómo nace la Ley Olimpia?

La propuesta surge a través de un video íntimo de Olimpia Melo Cruz, el cual fue difundido en redes sociales en 2014 por su anterior pareja sin su consentimiento, esto generó un sentimiento de humillación y flagelo, motivo por el que Olimpia, junto con otras mujeres que habían sufrido este tipo de acoso impulsaron una iniciativa a la ley de Puebla para reformar el Código Penal; desde este momento y hasta ahora en 21 estados se ha aprobado la reforma, siendo uno de ellos Morelos.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí

Con información de Dulce Gaviña