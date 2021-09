En Morelos aumentan las personas con discapacidad

México enfrenta un aumento progresivo de la población con discapacidad; y en el caso concreto de Morelos, la población en esta condición es de 376 mil 173 personas, lo que significa que el 19.1 por ciento de los morelenses cuenta con alguna discapacidad, con algún problema o condición mental, o, bien, una limitación en su actividad cotidiana.

La población morelense en condición de discapacidad es del 5.5 por ciento, lo que se traduce en 109 mil 255 personas, de las cuales 46.9 por ciento son hombres, y 53.1 por ciento son mujeres, quienes tienen una esperanza de vida mayor que la de los varones.

Con base en la información del Censo 2020 del Inegi, el 43.9 por ciento de las personas en condición de discapacidad se encuentra en el rango de edad de 60 a 84 años de edad.

De las 109 mil 255 personas con discapacidad, 49.6 por ciento presentan una limitante para caminar, subir o bajar escaleras por sí mismos.

La población con algún problema o condición mental en Morelos, representa el 1.2 por ciento, que significan 24 mil 482 personas, mientras que la población con alguna limitación es del 13.0 por ciento, que se traducen en 256 mil 802 personas.

Con respecto al Censo de 2010, se estima en Morelos un incremento de aproximadamente el 10 por ciento de la población con discapacidad, escenario que coincide también con la tendencia a nivel nacional.

En México, de acuerdo con los datos del Censo 2020 la población con discapacidad es de 6.2 por ciento, es decir, 7.8 millones de mexicanos, además se considera un 10.9 por ciento con alguna limitación, 13.6 millones.

De acuerdo con el Inegi, el 13 por ciento de las personas con discapacidad presentan limitaciones físicas / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

Lo anterior, suma aproximadamente “21 millones de personas con alguna discapacidad y limitación en nuestro país”.

Según cifras del Inegi, hay 21 municipios en México con más de 15 por ciento de su población en esta condición.

De esos 21 municipios, 19 de ellos pertenecen al estado de Oaxaca, entre los cuales se pueden mencionar a Santiago Nejapilla, con 31.6 por ciento de su población en dicha condición; así como Santiago Zoochila, con 26.6 por ciento; y Santo Domingo Tlatayapam, con 23 por ciento.

De la cifra de personas con discapacidad en México, 46.7 por ciento no puede caminar, subir o bajar usando sus piernas; 43.5 por ciento está imposibilitado de ver, aunque use lentes; 21. 9 por ciento no oye aun con el uso de aparato auditivo; y 15.3 por ciento no puede hablar o comunicarse.

En el caso de México, el Censo 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestra que la discapacidad se concentra en personas mayores de 60 años de edad, quienes representan 50.1 por ciento de la población en esta condición.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 15 por ciento de la población mundial vive con alguna discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas. En América Latina, 12 por ciento.