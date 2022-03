En Miacatlán muy baja la demanda de vacuna contra Covid-19

Cayó la demanda de vacunas contra Covid-19, este día la cancha techada de la colonia “La Toma” se aplicó refuerzo de 18 años en adelante y rezagados, sin embrago, ahí los pocos que acudieron a vacunarse advirtieron que la población no quiere la vacuna Cansino, ya que con esa no pueden salir del país.

Escasas 10 personas acudieron a hacer fila en espera de la vacuna contra el Covid-19, era más el personal del Ayuntamiento que llegó a preparar la sede de la vacunación, a poner sillas y los tablones para las células de vacunación que este único día de vacunación estuvo a cargo del personal del IMSS que también llegaron muy temprano.

Lucero García Cortes de la Dirección de Desarrollo Social y Bienestar, dio a conocer que estas vacunas, van dirigida para jóvenes de 18 a 29 años, para que acudan a ponerse en refuerzo, y para los rezagados, se trata de biológico Cansino que para las personas que no se han puesto ninguna vacuna, esta es dosis única. Preciso en que el horario será de las 9 a 16 horas, y para esta sede se han designado mil 500 dosis para igual número de personas.

Entre los primeros en la fila un joven reconoció que llegó a apartar lugar para un familiar, ya que él hace 15 días acudió a ponerse el refuerzo, en el segmento de la población de 30 a 49 años de edad. Sobre las personas que no han acudido a vacunarse manifestó; “eso es responsabilidad de cada uno, decidir si se vacuna uno o no”. Admitió que muchos piensan que no va a pasar nada, pero para el no hay como estar seguros y con medidas de prevención como la vacuna.

El segundo de la fila que tampoco quiso dar su nombre, nos dijo que va por el refuerzo y reveló; “muchos no quieren venir a vacunarse, porque no quiere la vacuna cansino, están en busca de la Astrazeneca o Pfizer, ya que cualquiera de esas les sirve si quieren salir del país,

“La Cansino no le sirve, pero yo no pienso salir del país y lo que me importa más es estar vacunado la vacuna Cansino no entran, los parámetros de salud que piden en los EEUU esta vacuna no los cumple. “mis primeras dos dosis de vacuna fueron de AstraZeneca y esta de refuerzo será Cansino”.

Cabe referir que también en los centros de salud de Xoxocotla y Tehuixtla, donde se aplica el biológico a los rezagados en primera y segunda dosis, se reporta muy baja demanda de vacunación.





