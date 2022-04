En manos del gobernador, el destino de Ojeda y Guarneros

Sobre los rumores de un eventual relevó al frente de la Secretaría de Gobierno del estado, Pablo Ojeda Cárdenas comentó que la decisión final es del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como el regreso o no del comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros. Incluso el propio Cuauhtémoc Blanco confió que hay muchos perfiles que están viendo, cuando se le preguntó si analiza hacer cambios en su segundo al mando, “pero vamos a ver eso, lo sabrán en su momento cuando haya algo”, dijo.

Este martes 19 de abril, en el evento por el 103 aniversario de la creación del estado de Morelos, un evento tardío a donde acudieron secretarios del gabinete, Pablo Ojeda fue sentado a dos lugares del mandatario. Luego de hablar de los señalamientos en su contra se le preguntó sobre los rumores de cambio en el área de seguridad y de gobierno, sobre el segundo dijo que aún no ha tomado una decisión “estamos viendo, aún no se ha pedido renuncias, pero yo veré cuando. Cuando eso pase lo van a saber, se los prometo”.

Más temprano, al salir de una reunión sobre Mejora Regulatoria que fue privada en casa de gobierno, el funcionario estatal se mostró sorprendido ante una pregunta que no esperaba: “he no se el gobernador este, es ..reside el Ejecutivo en una sola persona, es el gobernador del estado y es el que toma las decisiones, y él decide quién le ayuda en su administración, yo como siempre estaré trabajando y haciendo lo que me toque, mientras me toque ¿no?”.

Sobre el tema de la seguridad y aunque la violencia se ha incrementado en el primer trimestre del año, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, lo atribuyó a una disputa entre grupos de delincuencia organizada. De esa manera volvió a insistir que la violencia que se presenta en Morelos es causa de la disputa del territorio entre grupos criminales.

“Se tratan de dos grupos que se están peleando la plaza, refiriendo que existen otros locales que intentan entrar en dicha disputa”, dijo.

Por otro lado, informó que invitarán a las mesas de seguridad a José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca y a Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública de Cuernavaca, para trabajar coordinadamente y combatir la violencia que se ha originado en la ciudad.