En Laguna de Coatetelco revisan los focos de contaminación

Demandan autoridades del municipio indígena de Coatetelco, la atención a los problemas de descargas y escurrimientos de aguas de drenajes de la colonia Vista Hermosa de Miacatlán, que afectan a la Laguna de Coatetelco, durante un recorrido con funcionarios de la Conagua y Ceagua.

El presidente del Consejo Municipal Indígena de Coatetelco, Humberto Leónides Segura, tomo la iniciativa de sumar los esfuerzos en la lucha por el rescate de la Laguna de Coatetelco, que durante más de una década los Pescadores de los dos Lagos que preside Abel Galicia Santana, han denunciado y pedido la intervención de autoridades estatales y federales, denuncia a la que también se sumaron autoridades ejidales.

Este día Leónides Segura llamó a las autoridades ejidales y pescadores a sumar fuerzas y unidos buscar la solución al problema de contaminación de la laguna por los escurrimientos de las descargas de drenaje de la colonia Vista Hermosa de Miacatlán: “la única forma de hacer fuerzas es que nos vean junto, no es lo mismo cada uno lo haga por separado” dijo en la primer reunión de trabajo conjunta con funcionarios de la Ceagua y Conagua.

Y por primera vez llevaron a cabo un recorrido en forma conjunta, Pescadores, Ejidatarios, autoridades federales, estatales y el municipio de Coatetelco, guiados por los pescadores que llevan años denunciando este severo problema de contaminación del desbordamiento de drenajes a los canales de riego de tierra de cultivo de Coatetelco, cuyos escurrimientos van a dar a la laguna, problema que advierten los pescadores todavía se puede rescatar.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

En cada punto de las descargas fue “geo referenciado” para los estudios del proyecto de construcción de una planta tratadora intermunicipal, destacando que se tiene que ir valorando cuales son predios de competencia federal y cual estatal para ir viendo los permisos para el proyecto integral de un colector general, destacando que tendrá que ser un proyecto intermunicipal, explicó Paúl Esparza Polienicki, Director de planeación y gestión de Ceagua.

Ahí el edil, Humberto Leónides Segura, manifestó la preocupación que impera, ya que si por alguna razón vertieran sustancias toxicas, químicas o insecticidas en estas descargas y llegaran a la laguna; “se imaginan lo que va a pasar, ahí se acaban dos sectores productivos muy importante, con una laguna envenenada se estarían muriendo los peces y las consecuencias son demasiado grandes, estaría afectando a la mitad del municipio de Coatetelco.

Y dirigiéndose a todos los presentes dijo; “de mi cuenta corre que aquí no va a parar, hasta terminar y resolver el problema y si no pueden las autoridades estatales y federales que nos lo den por escrito” dijo al reconocer que no se pueden quedar con los brazos cruzados ante la amenaza que representa la contaminación de las descargas de drenajes. Cabe destacar que por la Conagua estuvo René Torres Roldan quien se comprometió a hacer la delimitación de la Laguna de Coatetelco y ver los permisos de la zona federal.





