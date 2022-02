En laguna de Coatetelco dejan pañales, unicel y cubrebocas

El grupo de pescadores de los dos lagos, (Coatetelco y El Rodeo), se pusieron a pescar la basura que les dejaron los visitantes y turistas, pañales, desechables de unicel y hasta cubre bocas, embaces desechables y envolturas entre otras cosas de la gran cantidad de basura que dejan en las riveras de estos dos afluentes, y lamentan la falta de interés de las autoridades tanto del municipio de Miacatlán como del Coatetelco de poner contenedores para la basura en las entradas, manifestó Abel Galicia Santana Presidente de los Pescadores de los dos Lagos.

Los pescadores que como cada fin de semana, especialmente los fines de semana largos, se ven precisados a limpiar y retirar la basura que dejan, como lo hacen desde hace varios años para proteger y cuidar su zona de trabajo, lamentan que los visitantes no se lleven la basura que producen, dijo al reconocer que no sabe si a los prestadores de servicios turísticos, como son los de las palapas del muelle de la laguna de Coatetelco o de la zona del Rodeo y Miacatlán, les fue bien o no este fin de semana largo.

Pero reconoce que hubo mucho movimiento y prueba de eso es la basura que dejaron en las riveras de la presa El Rodeo, sobre las balsas de los pescadores y en diferentes puntos de la rivera. En voz del presidente de los pescadores de los dos lagos, Abel Galicia Santana, manifestó; “A los pescadores el turismo, más que beneficiarnos nos perjudica”.

Y es que explicó que llegan entre los visitantes pescadores furtivos, que usan anzuelos que les rompen las redes, además de que se llevan en hieleras lo que pescan, que es la producción de mojarra y lobina que ellos siembran, que no es nada barato comprar los alevines, ellos solo llegan a divertirse y a dejar su basura.

Otras familias solo llegan a pasarse el día, traen sus comida y al final dejan la basura, aunque reconoce, “no quiero generalizar pero cada fin de semana o días feriados sí es un problema que se tiene, un poco más en la presa del rodeo, porque hay muchas familias a la orilla de la laguna, muchos dejan ahí lo que son plásticos, botellas, bolsas de papás o platos de unicel, pañales y ahora con la pandemia hasta cubrebocas, a la orilla de la laguna, no todos, hay familias muy responsables no dejan sus desechos”.

“Nosotros hacemos faenas de limpieza, pero cada fin de semana se acumula basura” dijo al lamentar la falta de contenedores para la basura, en las principales entradas de las dos lagunas, no hay letreros que prohíban dejar basura, y eso contribuye a que la gente irresponsable deje desechos donde quiera, nadie les dice nada, no hay autoridad que los sancione o se los prohíba.

Y no les corresponde limpiar, nadie les paga por que lo hagan pero tiene que hacerlo ya que de lo contrario dejarían que eso desechos vallan a parar a la presa o en la laguna, y eleven el riesgo de contaminación, de su fuente de trabajo. “el problema que cada vez es más frecuente ver pañales flotando en la orillas, plásticos, cubre bocas y embaces de platico y de vidrio.

Por lo que hacen un llamado a los visitantes a no dejar su basura, a contribuir para conservar estos lugares que tienen su flora y fauna en peligro. También hicieron un llamado a las nuevas autoridades de Miacatlán y del municipio indígena de Coatetelco a voltear a ver y tomar medidas para prevenir que el problema sea mayor.





