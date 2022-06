En junio pagará gobierno a los jubilados de Cobaem

A partir de junio los profesores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) recibirán un incremento de 9 por ciento en el pago de su pensión, informó Anacleto Pedazo Flores, docente jubilado, quien sostuvo una reunión con Gerardo López Huérfano, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda estatal.

“El resultado de esta reunión fue que este mes de junio nos habrán de depositar el 9 por ciento de incremento y en el mes de julio se hará el retroactivo al primero de enero de este año".

Pese a que no existe un documento con firmas de por medio, el profesor afirmó que hay confianza en la palabra del funcionario; de lo contrario, no descartan la posibilidad de nuevas manifestaciones en caso de que no se cumpla el acuerdo. "La gente está a reserva de que, si esto no se llegara a hacer como se comprometió, tendríamos que salir a la calle a manifestar nuestra inconformidad".

La comisión acordada y liderada por Anacleto Pedazo Flores, al finalizar la reunión con las autoridades informó al resto de sus compañeros que el acuerdo ya tenía una fecha establecida bajo los lineamientos que buscaban, a lo que todos respondieron a una sola voz con gritos de entusiasmo “sí se pudo, sí se pudo”.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos funciona con recursos estatales y federales, sin embargo, el total de las jubilaciones las asume el gobierno estatal, informó Karla Aline Herrera Alonso, directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

La mañana de este jueves 23 de junio, docentes jubilados se apersonaron en Plaza de Armas en espera de los acuerdos a los que llegaría la comisión del Cobaem con las autoridades estatales.





