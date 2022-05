En Jojutla; Primer Congreso de Asociaciones Civiles de Morelos

A la convocatoria de Asociaciones Unidas en Acción en coordinación con el Ayuntamiento de Jojutla, respondieron más de 50 asociaciones, entre otras personas y estudiantes al “Primer congreso de la asociaciones civiles de Morelos avanza 2022”, donde participaron en tres conferencias y mesas de trabajo, en el auditorio municipal Juan Antonio Tlaxcoapán.

La inauguración del evento fue presidida por los presidentes municipales de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, el regidor de Xoxocotla, Raúl Leal Montes, la Síndica Amada Martínez Morán, la Regidora Mirsa Berenice Suárez Maldonado, los Regidores Simri Brayan Grimaldo Tovar y Alberto Salgado Pérez; Gabriela Pérez Cano, presidenta de Ayudando a Morelos A.C. y Verónica Gómez Chávez, Avelino Meza Rodríguez, secretario general y la Coordinadora Administrativa de la Universidad Fuerza Migrante (UFM).

La bienvenida estuvo cargo de la regidora Mirza Berenice Suarez, y agradeció compartir este espacio con gente que cada día busca ayudar al prójimo sin un beneficio personal, con gente con valores y que buscan el bien común. A lo largo de los años, no solo como servidores públicos, como miembros de esta sociedad nos hemos dado cuenta en muchos casos de la desigualdad que existe entre los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos.

Afortunadamente una asociación civil tiene como principal objetivo erradicar la falta de oportunidades que desafortunadamente no todos podemos hacer, dijo al hacerles un reconocimiento a estas organizaciones, colectivos, agrupaciones sociales y personas físicas que sin fines de lucro se dedica a impulsar el desarrollo de las comunidades.

Revenó que desafortunadamente mil 200 organizaciones civiles no tienen apoyo de ninguna institución, se les ha menguado el apoyo que se daba, por eso todo se queda en un simple trámite, en un simple sueño de hacer algo por los demás, los procesos quedan incompletos, y muchas asociaciones no se profesionaliza y es ahí donde debemos otorgarles las herramientas e instrumentos para poder profesionalizar a cada uno de estos organismos, para que las empresas públicas y privadas tengan más acceso a los apoyos públicos y privados que como servidores públicos debemos estar obligados a perseguir el mismo fin que cada una de las organizaciones tiene.

El presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, reconoció; “Muchas de las Asociaciones Civiles hacen lo que el gobierno no hace, y no es que el gobierno no quiera, sino porque la burocracia se vuelve tan terribles, se absorben los recursos de tal forma que no puedes revisar y supervisar todas las áreas.

Advirtió que hay asociaciones y organizaciones que han lucrado, pero no son todas, hay buenas asociaciones, hay buenas fundaciones y lo que queremos es empezar con las que tenemos en el municipio, para coordinar precisamente y ver que podemos trabajar, para que esa fuerza que se tiene y qué son varias en diferentes temas, conjugar esfuerzo porque todo es tan grande y maravilloso que sería muy triste no darle esa posibilidad de qué el gobierno y sociedad civil sacar adelante a nuestro bello estado por eso queremos saber de qué forma podemos trabajar.

Agregó que Jojutla viene de un terremoto y esto prácticamente esto se convirtió en escombros y hemos hecho el esfuerzo estos cuatro años en levantar y sacarlo adelante y mejorar las condiciones de vida en todos los rubros y lo principal es la seguridad; “hemos disminuido enormemente los delitos, llevamos tres años que no tenemos un secuestro, llevamos varios años generando condiciones para que no haya cobro de piso”.

Por eso hoy celebramos que se aquí del primer congreso de Asociaciones Civiles y lo que ustedes trabajen ver la forma de explorar la posibilidad. Tantas las personas buenas que tiene el Estado, que ha sido un error no organizarnos, para generar esa fuerza qué permite un cambio en la sociedad, qué es lo que todas pedimos hoy.

Tras la firma de colaboración con la Organización Fuerza Migrante, reveló que de acuerdo a la información que se tiene en Jojutla las remesas al año de los migrantes equivalen a un mil 100 millones de pesos. Mientras que el producto interno bruto de la ciudad, es de 3 mil 800 millones de pesos, de ahí el interés de esta colaboración para apoyar y dar a conocer las acciones y servicios de Jojutla.

las conferencias estuvieron a cargo de Pablo Martínez Santibáñez con el tema, tratamiento fiscal para asociaciones civiles. La maestra Margarita Lemus desarrollo el tema trabajo de las asociaciones civiles en coordinación con el sector empresarial, empresas socialmente responsables. Milagros Rueda presidenta de la fundación milagros de amor, con el tema aprender a crear una asociación cómo realizar un trámite de donataria y beneficios que generen beneficios que genera

En las mesas de trabajo se abordaron temas como; alimentación, educación, deportes, derechos humanos, turismo, cultura, migrantes, indígenas, medio ambiente, diversidad sexual, agroindustria, discapacidad, equidad de género, salud y protección animal.





