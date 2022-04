En Jojutla llevan a cabo la siembra simbólica de Cannabis

Llevan a cabo la siembra simbólica de una planta de Cannabis en los jardines de la arcada del zócalo de Jojutla, como parte del movimiento social por el libre cultivo y la adhesión de 10 ejidatarios de este municipio, dio a conocer Andrés Saavedra Avendaño, el abogado del Plan Tetecala.

“El objetivo es muy sencillo, se está por el desarrollo del libre cultivo, venimos a ratificar lo que nos enseñaron los ancestros, hablando de la Tierra y la libertad de cultivar lo que queramos y hoy vamos a empezar sembrando una planta de cannabis como un cultivo simbólico, y hay un grupo liderado por una mujer, y que son las más valientes y la señora Patricia va a hablar al respecto y a expresar públicamente de qué hay el libre derecho del cultivo que es lo que protege el Plan Tetecala” citó Saavedra Avendaño.

Quien afirma que los gobiernos estatales han sido omisos, no tienen y no quieren asumir una responsabilidad hasta que tenga ganas de hacerlo y la respuesta del gobierno no es interesante para el Plan Tetecala, ya que esto es derivado de una lucha social, a pesar de que han solicitado autorizaciones, "hemos informado de cada uno de nuestros actos a las autoridades, lo hacemos en calidad de información, lo que nos interesa a nosotros es que la sociedad se organice y que esto sea un movimiento social y económico en favor de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los ejidatarios y comuneros".

Revenó que hay un interés creciente de la gente que se ha puesto en contacto con la página de “Plan Tetecala”, estuvimos en Hermosillo sembrando, antes en Anenecuilco y primero estuvimos en Tetecala, pero además ya hay proyectos de estar en Colima y va haber diferentes actividades, no se trata de otra cosa más que de meter las manos a la Tierra para hacerla producir, aunque hasta ahorita no tengan permiso, como no se tuvo con el movimiento del Plan de Ayala, con el general Emiliano Zapata, el exigía, no pedía permiso y en esta temática es lo mismo, hay una exigencia de libre cultivo y ya se está sembrando en el municipio de Tetecala, en el municipio de Ayala, ahora en Jojutla, pronto en Tlaquiltenango.

Lo que se tenga que hacer con la producción de la mariguana, es decisión de los campesinos, nosotros únicamente hacemos la protección legal y lo que nosotros queremos es que se empodere el campesino, él tiene la capacidad de decidir si quiere transformarla en medicina, si quiere hacer tabiques, construir una casa y sobre todo que el campesino sepa que ellos deben de decidir el derecho de libre cultivo y por ende el derecho de libre decisión.

Rechazo que una de la repercusión sea mayor violencia como la que ha repuntado en la zona sur poniente; “la única repercusión qué podemos encontrar, es un uso mayoritario de pomadas y de aceites, eso quiere decir que las personas lo están consumiendo, esa ha sido la transformación de las dos cosechas, pomadas y aceites. En lo que respecta a lo de inseguridad es un tema nacional, no tiene la culpa la planta, no hay que revolver lodo con agua”

Este día arrancaron con 10 personas interesadas, pero en el estado ya son 88 personas entre ejidatarios, comuneros e indígenas que han ratificado el Plan Tetecala. “No estamos sembrando hectáreas, apenas la gente puede cuidar una planta, esto es un proceso, no es como aventar semillas a la Tierra y que nazca, se han sembrado en suma 400 metros cuadrados y se han tenido dos cosechas y es una etapa inicial, es un acercamiento a la planta para que la gente empieza a cultivar y sobre todo que le deje de tener miedo”

Saavedra Avendaño hizo hincapié que el Plan Tetecala, tiene preferencia por los sectores vulnerables, nosotros nos servimos de apoyar a la gente, de estar cerca de ellos y sobre todo si son ejidatarios, todos son bienvenidos, sabemos que la página del Plan Tetecala ya tiene 2 mil 500 miembros, entre ellos no hay muchos ejidatarios, solo algunos, pero en su gran mayoría son gente particular que está teniendo una adhesión, un reencuentro con esta historia y pensándolo bien y reflexionándolo, se empieza a ver que al campo puede sobresalir adelante con esto.





