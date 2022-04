En Jojutla, informe de los 100 días de Gobierno

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante rinde informe a poco más de cien días de Gobierno durante una sesión solemne de cabildo. El alcalde destacó que se establecen bases sólidas de proyectos del gobierno municipal.

"A pesar de la crítica de muchos, tenemos el reconocimientos de más”, dijo en torno a las encuestas que lo ubican como uno de los mejores alcaldes de México.

Juan Ángel Flores entregó por escrito el informe a cada uno de los concejales, y posteriormente destacó la forma en que Jojutla sale adelante tras el sismo del 2017.

"Acabamos de pasar, les puedo decir, que fue un excelente fin de semana, con una ciudad en movimiento, que vivieron un inolvidable viacrucis, que hubo movimientos en la zona turística de Tequesquitengo, Tehuixtla y el centro de la ciudad, hubo movimiento incluso en las noches y esta es la carta que presentamos a Jojutla hacia fuera, con ese reconocimiento y ese cariño de muchos actores, pero principalmente la ciudadanía, lo ve a través de lo que estamos desarrollando".

Habló de los nuevos programas de gobierno, que ya tienen las bases consolidadas; en torno al programa municipal para la nueva infancia, que atenderá a los menores en condiciones vulnerables, habló de la compra de nuevas patrullas para seguridad, de la puesta en marcha de videocámaras para los elementos de tránsito, de la compra de nuevas unidades para la recolección de basura, de nuevas obras con recursos federales, estatales y municipales.

“Falta mucho sí, pero no vamos a parar…. Hoy los regidores están con las comisiones que les corresponden, para vigilar el trabajo. Hoy tenemos un comercio que se ve cada vez mejor, porque llenamos la ciudad con actividades culturales y artísticas, hicimos una hermandad con Oaxaca y tenía años que la ciudad no tenía hermandad con ninguna ciudad, eso nos está generando qué los ojos estén en Jojutla, bajo este esquema les quiero mencionar que me siento orgulloso de lo que hemos trabajado a pesar de las críticas ahí ésta el informe”

"Estamos felices de que en estos 100 días hemos avanzado más y nos faltan más de 2 años para seguir demostrando cuán grande es Jojutla y va a seguir siendo, cuán grande puede ser nuestro municipio y si la ciudadanía nos ayuda, si entre todos reconstruimos esta ciudad y se puede trabajar".

Reconoció a cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento, desde el que recoge la basura hasta la que paga la nómina, pero sobre todo a cada uno de los integrantes del cabildo; se dijo honrado con el cabildo comprometido, y directores que hacen mayores esfuerzos a pesar de los pocos recursos.

"Me sentí muy contento este fin de semana que los visitantes que no habían venido a Jojutla en muchos años, lo vieron como una ciudad diferente para bien y nos falta más todavía y en eso nos estaremos comprometiendo para sacar adelante Jojutla para que sea el orgullo de Morelos”.