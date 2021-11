En Jojutla implementan nuevo filtro para vacunación

En Jojutla en el módulo de vacunación contra Covid-19 para rezagados, personal de la Secretaria de Bienestar, se puso en marcha un nuevo filtro de revisión en el registro de la plataforma del programa nacional de vacunación, al confirmarse que varias personas se han aplicado doble y hasta triple vacunación.

Jojutla es una de las tres sedes en el estado de Morelos del Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19, para personas rezagadas, no solo de este municipio, comprende la vacuna de la población de todos los municipios de la zona sur del estado que les falte completar el esquena de la segunda dosis, o no tengan ni una sola dosis, dio a conocer la doctora Alicia rebollo Hurtado, regidora en este municipio.

“Estamos tratando de dar todo para llevar a cabo esta jornada de vacunación que comprende lunes y martes 8 y 9 de noviembre, este lunes se estará aplicando primera y segunda dosis de Astrazeneca” y preciso se trata de la primera dosis para los que no tengan ninguna vacuna, y segunda dosis para las personas que no se hayan puesto la segunda dosis de Astrazeneca para completar su esquema” Se asignaron para este municipio dos mil dosis de AstraZeneca.

Y para este martes se estarían vacunando la primera y segunda dosis del biológico Pfizer, solo para los que no tengan ninguna vacuna o les falte la segunda dosis que por alguna razón no alcanzaron a vacunarse. Pidió a la población que ya se puso vacunas como Cansino, o de otra marca eviten acudir ya que los Servidores de la Nación pusieron en marcha un nuevo filtro: “estarán revisando en su sistema si aparecen o no con la vacuna y si salen con Cansino o Sinovac, no se les va a volver a vacunar, ni el martes.

“En México no está autorizado hacer ningún cambio o ninguna combinación de vacunas, en realidad solamente es para los que no tienen ninguna vacuna o que ya tiene la primera y van por la segunda dosis de Astrazeneca o Pfizer.

Y lo confirmó Adán Ortega de la Secretaría de Bienestar, de que esta jornada de vacunación para rezagados, busca que las personas tengan su esquema completo de vacunación, y los que no se han vacunado lo hagan en estos dos días de la campaña en la Alameda de Jojutla. La segunda dosis de astrazeneca y debe de esperar como mínimo ocho semanas, pero es importante que tenga su expediente completo, llenado.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter













La diputada Andrea Gordillo acompañó esta semana el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja en el Congreso del Estado. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Prestadores de servicios tienen lista las ofertas y promociones para el Buen Fin que se realiza del 10 al 16 de noviembre. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Con el regreso al semáforo verde en Morelos, familias enteras, y hasta mascotas, volvieron a la Plaza de Armas de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Turistas de Costa Rica llegaron este pasado fin de semana largo para disfrutar los atractivos del primer cuadro de Cuernavaca. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La comida prehispánica de Tepoztlán deleita a miles de visitantes nacionales y extranjeros. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Un doble homicidio se registró el jueves 4 de noviembre en el primer cuadro de Cuernavaca. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 80.4 de los encuestados siente temor ante la inseguridad en la capital. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca A pesar del Día de Muertos, comerciantes del mercado reportaron que las ventas de flores bajaron hasta en un 60 por ciento. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los chinelos no faltaron en las tradiciones de Día de Muertos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La Plaza de Armas de Cuernavaca recobró su esplendor y colorido con las celebraciones de Día de Muertos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El Día de Muertos fue una oportunidad también para productores que en esta ocasión tuvieron más oportunidad de ofrecer sus productos en las inmediaciones de los camposantos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Con el fin de atraer al turismo y promover las tradiciones, las autoridades del municipio de Ayala colocaron una nueva ofrenda monumental en la plaza principal. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuernavaca Sin importar los fuertes rayos del sol, este 2 de noviembre mucha gente acudió a los panteones a dejar flores y velas a sus familiares fallecidos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca El panteón comunal "La Asunción" del poblado de Santa María Ahuacatitlán recibió a gran número de familias que acudieron a visitar las tumbas de sus difuntos. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, así lució el panteón municipal en las pasadas festividades de Día de Muertos. /Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Familiares y amigos del señor Andrés Millán 'El Pulpo' lo esperaron con una gran ofrenda. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En Tepoztlán, un perrito fue captado muy acorde con las festividades de Día de Muertos / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En Cuautla se colocó una ofrenda monumental con una dimensión de 704 metros cuadrados. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Los miembros del grupo de la Casa de la Cultura de la Paz y el Grupo Apatlacos presentaron ofrendas a personajes destacados de la cultura. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca