En Jiutepec se celebra a la nochebuena silvestre

En honor a la nochebuena silvestre del municipio de Jiutepec, se realizará el primer Festival de la Flor de Nochebuena Silvestre “Cuetlaxochitl”, del 8 al 10 de diciembre en el parque estatal "El Texcal", lugar donde habrá cuatro mil ejemplares endémicos disponibles y listos para la venta.

Este festival busca preservar está especie de flor que no puede faltar en las fiestas navideñas por su color y olor peculiar, cualidades que las hacen el adorno perfecto para las fiestas decembrinas.

Durante la inauguración que se llevó a cabo en el parque estatal, los productores adelantaron que se encuentran trabajando en el registro de cinco especies más, además de la que este 2022 lograron reproducir.

Los precios de las nochebuenas van desde los 25 hasta los 120 pesos. Las nochebuenas de color rojo las que prevalecen, sin embargo, también hay nochebuenas de color rozado, amarillo y rosa mexicano.

Visitar este festival es un excelente plan familiar con sano esparcimiento y convivencia, lugar en donde también podrás comprar: artesanías, comida, mezcal y otros productos, además de dar un paseo a pie o en bicicleta por la zona protegida de "El Texcal".

La entrada es gratuita y abierta para todo el público desde las 8:30 hasta 17:00 horas, para consultar el programa puedes hacerlo en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS): https://sustentable.morelos.gob.mx/

El secretario de la SDS, José Luis Galindo Cortez, quien encabezó la inauguración, invitó a los asistentes a consumir el comercio local y apoyar a los productores morelenses: "ojalá todos puedas comprar por lo menos una cuetlaxóchitl, eso ayudaría mucho a la economía y a los productores, hay que fomentar el espíritu navideño", comentó el funcionario público.

Además, agregó que, a pesar de que existe personal que vigila a los visitantes para que no arrojen basura dentro de las instalaciones del parque, pidió a los asistentes que les ayuden a conservar "El Texcal" limpio: "familias que vengan no tiren basura, no corten las plantas, no hagan otra cosa que no sea disfrutar del paisaje", dijo Galindo Cortez.

Por último, mencionó que se trabajará para que esté festival se lleve a cabo año con año, para tener un mayor impacto a nivel estatal y nacional.

¿En dónde se encuentra el Área Natural Protegida “El Texcal”?

"El Texcal", se encuentra ubicado en la colonia Progreso del municipio de Jiutepec, si viajas en transporte público, puedes tomar la ruta 19 o la CTM, ambas rutas te dejan a 5 minutos del parque, como referencia puedes bajar frente a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), si vas en vehículo particular hay estacionamientos suficientes en el lugar.







