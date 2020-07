En Jiutepec: Festejo de Santiago Apóstol será sin feria

El alcalde de Jiutepec Rafael Reyes acordó con los integrantes del Comité Organizador que este año será diferente la fiesta patronal de Santiago Apóstol.

Para procurar el bienestar de la comunidad y ante la emergencia sanitaria se acordó que no habrá congregaciones multitudinarias, es decir, no se permitirá la instalación de comercios ambulantes, no habrá feria, ni se llevará a cabo la tradicional cabalgata.

Se respetará la celebración religiosa con la medida de ocupación que establece el sistema de alerta sanitaria.

El festejo se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de julio.