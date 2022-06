En estas sedes aplican dosis de refuerzo contra Covid-19 en menores de 12 a 17 años

La Brigada Correcaminos en Morelos continuará del lunes 20 al viernes 24 de junio, respectivamente, con la aplicación de primera, segunda y dosis de refuerzo de Pfizer en este grupo de edad para adolescentes de entre 12 y 17 años

En un comunicado, se informó que la vacunación se desarrollará en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRc/MF) No. 1 en Cuernavaca del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 de Zacatepec, el HGZ No. 7 en Cuautla, las Unidades de Medicina Familiar No. 20 en Cuernavaca y la UMF No. 23 en Civac, el Centro de Seguridad Social (CSS) en Jiutepec, el Hospital Militar Sedena en Cuernavaca, así como en diferentes hospitales y Centros de Salud de la Secretaría de Salud en Morelos (SSM).

Para recibir esta segunda aplicación, los menores deben haber cumplido al menos 21 días de su última aplicación con la vacuna Pfizer.

Además, deben ir acompañados de un adulto y presentar su expediente impreso que se puede obtener desde el sitio MI VACUNA.

Sedes de vacunación:

Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRc/MF), Av. Plan de Ayala 1201, Chapultepec, Cuernavaca.

Centro de Seguridad Social (CSS) en Jiutepec, Insurgentes, Esq. Emiliano Zapata (a un lado del Zócalo).

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 23 en Jiutepec, Calle 40, S/N, Col. Civac.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20 en Cuernavaca, Blvd Benito Juárez, No. 18, Col. Centro.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZc/MF), No. 7 en Cuautla, Camacho y Molina, No. 2, Esq. Tulipanes, Col. Centro.

Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZc/MF), No. 5 en Zacatepec, Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. Centro.

Clínica Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo”, Intrépidos Asturias y Loberas 7, Centro de Cuautla.

Hospital General de Axochiapan “Dr. Ángel Ventura Neri”, Libramiento San Pablo, carretera Axochiapan-Izúcar de Matamoros.

Hospital Militar SEDENA, Av. Domingo Diez, S/N, Col. El Empleado.

Hospital del Niño Morelense, Av. De la Salud No. 1, Col. Benito Juárez, municipio de Emiliano Zapata.

Hospital General “Ernesto Meana San Román”, Av. Universidad Col. Centro, municipio de Jojutla

Hospital Comunitario de Jonacatepec, carretera Jonacatepec-Axochiapan, Santa Lucía.

Hospital General de Ocuituco, calle Santiago 1 Barrio, San Nicolás.

Hospital Comunitario de Puente de Ixtla, Felipe Beltrán 104, Emilino Zapata.

Centro de Salud Tlayacapan, Insurgentes 35, Santiago.

Centro de Salud de Tepoztlán, Av. Ignacio Zaragoza, San Miguel.

Hospital General de Tetecala “Rodolfo Becerril de La Paz”, Av. Juárez S/N, El Charco.





"Es importante mencionar que en el Centro Integrador Chamilpa la vacunación contra Covid-19 para la población de 12 a 17 años se realizará el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio en un horario de 9:00 a 16:00 horas."

Con información de la Brigada Correcaminos







