En el oriente de Morelos no hay condiciones óptimas en este regreso a clases

Víctor Samuel Márquez Vázquez, presidente de la cámara nacional de comercio y servicios turísticos de Cuautla señaló que las condiciones de los habitantes de la región oriente no es óptima para el regreso de clases que se implementó por la autoridad federal este día.

El empresario señaló que en muchas viviendas se encuentran ubicadas en asentamientos irregulares por lo que no cuentan con los servicios básicos como electricidad por lo que no pueden acceder a una televisión o en otros casos cuentan sólo con un monitor de televisión y tienen más hijos que no pueden tomar sus clases porque se empatan los horarios con sus otros hermanos.

Por lo que dijo es necesario que las autoridades educativas busquen otras alternativas para que los estudiantes de menos recursos puedan acceder a la educación, en estos tiempos de pandemia.