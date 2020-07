En el Congreso: Buscan regular la actividad artesanal

La iniciativa que se presenta tiene la importancia de que, en el Estado de Morelos, no existe una Ley que regule la actividad artesanal, y que por ende sea a su vez protectora de los artesanos que con sus manos realizan verdaderas obras de arte.

Un artesano desarrolla una actividad económica importante, también fomenta las artes y la cultura, y convierte al Estado en un destino turístico, para el mundo entero.

Por lo anterior se considera que esta Ley enmarca el fomento y la protección de la artesanía en los diferentes municipios dedicados a la actividad artesanal en el Estado, como son Tepoztlán, Cuernavaca, Jantetelco, Emiliano Zapata, Temixco, Tlaltizapan, Tlayacapan y los municipios indígenas de Hueyapan, y el pueblo indígena de Cuentepec, etc.

También con lleva fomentar una actividad económica en el Estado como parte de la reactivación económica que ahora nos ocupa, producto de la pandemia que actualmente vivimos, resulta fundamental regular esta actividad en sus diferentes vertientes de fomento, promoción, planeación, desarrollo, distribución y comercialización de la actividad artesanal.

Es fundamental para esta Ley la protección de las técnicas artesanales, porque en esa medida se protege el patrimonio cultural del Estado y de los pueblos originarios.

Esta Ley de Fomento, Promoción y Desarrollo Artesanal en el Estado, implica el reconocimiento a los pueblos originarios de nuestra Estado a través de una de las actividades que han venido desarrollando desde tiempos inmemoriales, que no ha existido a la fecha instrumento jurídico que lo regule, es un sector que no había sido contemplado en el ámbito legislativo, y que resulta importante su regulación, no sólo desde el punto de vista jurídico, económico, sino también, desde el histórico, sociológico y cultural.

Con este instrumento jurídico se pretende que los artesanos encuentren un vínculo con las acciones del gobierno y permita una verdadera protección de su actividad como parte de una trabajo digno, que a su vez a través de las organizaciones artesanales, empresas y talleres, se generen fuentes de empleo como medio de cohesión social, y el sector turístico también florezca a través de una ruta de las artesanías en el Estado, generando a su vez la identidad y originalidad de las artesanías protegiendo sus técnicas como parte de un bagaje histórico y patrimonio cultural. Resulta trascendente que a través de esta Ley también se crean mecanismos para divulgar todas las manifestaciones artesanales.

En la Ley que se presenta, se crea un censo y registro artesanal, la participación de los Consejos Municipales, la capacitación, desarrollo, planeación y comercialización de las artesanías desde el ámbito interno e internacional y la coordinación de la actividad artesanal con el sector privado y el ámbito académico, al igual, se busca que la actividad sea sustentable con el medio ambiente.