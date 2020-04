En Cuernavaca se niegan a utilizar correctamente el cubrebocas

Ciudadanos de Cuernavaca oponen resistencia para usar cubreboca.

El ciclista Yemer Macías opinó que el tema del Covid-19 lo han “magnificado” y el uso de cubre bocas no es garantía para enfermarse, solo utiliza el gel como medida sanitaria pese a que la capital encabeza la lista con mayor número de contagios en el estado, superando los 40.

“Siento que me estorba” el cubrebocas, dice Rafael Bautista, por eso prefiere tomas medidas de higiene. No conoce a nadie con Covid-19 por lo que piensa que podría ser un tema atemorizar a la ciudadanía.

“Salí solo por pan y tortillas”, “si lo uso pero ahorita me lo quité porque me sofoqué”, algunas de las frases de ciudadanos para no utilizar correctamente el cubrebocas.





