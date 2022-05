En Cuernavaca iniciará programa de multas digitales

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que a partir de este jueves 5 de mayo dará inicio el programa de multas digitales para hacer el cobro de las mismas en el sitio, con lo que se pretende evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse a otro punto a realizar el pago correspondiente y con ello garantizar que ese ingreso vaya directamente al Ayuntamiento.

La noticia la dio después de la sesión ordinaria de cabildo que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, donde dijo que la flotilla policial contará con terminales electrónicas, mismas con las que ya se encuentran familiarizados pues desde hace más de dos meses han sido capacitados para hacer uso de éstas; con este nueva modalidad lo que se busca es evitar que se maneje efectivo, así como el mal manejo del dinero.

Sin embargo, no hay una fecha de llegada para las bodycams y pese a que es necesario para complementar el uso de las terminales, el alcalde mencionó que este equipo tendrá que ser exportado ya que en México no se encuentran disponibles, pero el municipio no cuenta con los recursos económicos para solventar ese gasto.

También anunció que el comité de adquisiciones hará una valoración técnica para poder firmar el contrato de las 10 patrullas, cinco de la marca Sedán y cinco Pick Up, las cuales pretenden que comiencen a circular antes de que acabe mayo, por lo que se espera que esta semana el comité haga la valoración.

Con estas medidas se buscará tener mayor presencia en las colonias y una considerable participación de los ciudadanos.





