En Cuernavaca inhabilitados dos de los 89 pozos de agua

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, admitió que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) no ha podido pagar por el servicio de energía eléctrica correspondiente a los meses de enero y febrero, razón por la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la luz en dos pozos; advirtió que esta cifra podría aumentar.

Expresó que el organismo descentralizado mantiene un adeudo por cerca de 11 millones de pesos por el consumo ordinario mensual debido a que no todos los usuarios cumplen con el pago, puesto que si bien SAPAC debería ingresar 30 millones de pesos mensuales para cubrir su gasto corriente no lo está obteniendo.

Y es que, aclaró, existen 10 mil tomas que no tienen medidor y, por ende, se está cobrando la tarifa mínima pero también hay otros grandes consumidores de agua que no pagan el volumen que consumen, como restaurantes, hoteles, unidades deportivas, escuelas y no precisamente públicas, contra quienes van a iniciar acciones legales correspondientes.

Actualmente los pozos inactivos son dos: uno ubicado en la colonia Vista Hermosa Diana y otro en el Melchor Ocampo que, según datos de SAPAC, afecta a la colonia Gualupita, parte del centro y al mercado Adolfo López Mateos, con la posibilidad de que en próximos días otros pozos abastecedores de agua se queden sin energía eléctrica.

Sin embargo, el SAPAC ha atendido a los sectores afectados redireccionando agua de fuentes cercanas y en ciertos casos con pipas. La única afectación es el mercado Adolfo López Mateos, al que no le ha llegado nada de agua, pero se ha abastecido igual con pipas.

Ante esta situación, el edil informó que desde el Ayuntamiento se otorgará al SAPAC un pago anticipado por consumo de agua con el objetivo de poder estabilizarse; anticiparon partidas federales por cinco millones de pesos para Conagua y en esta misma semana los apoyarán con el pago del recibo del mes de enero.

Precisó que el organismo está haciendo un esfuerzo administrativo para reducir costos, pero estas no se verán reflejadas en una semana o dos, sino en dos o tres meses.

En este sentido, agregó que el martes sostuvo una reunión con todos los directivos de SAPAC para hacerles una exhortación a que cumplan con su función, unos de cobrar, otros de reparar las fugas que existen, y otros ir sustituyendo las bombas por unas de mayor eficiencia y menor consumo eléctrico para poder disminuir el costo.

Urióstegui Salgado pidió a la población que pague el agua potable que recibe: “Yo sé, porque nos consta a todos, que a veces no nos llega el líquido, pero el recibo sí llega oportunamente y sé que muchos prefieren pagar pipas que pagar al sistema de agua. Si no nos organizamos todos y rescatamos a SAPAC la cosa va a empeorar”.

SAPAC refirió que las redes han seguido activas, por lo cual no sufrirán daños; los pozos inactivos no padecerán alteración alguna aunque las bombas por la inactividad costará un poco volver a hacerlas funcionar, pero ya están preparados para ello.





