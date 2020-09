En Cuernavaca: Caravana recorre la capital con el mensaje: Quédate en Casa

El Ayuntamiento de Cuernavaca intensifica las Caravanas Informativas sobre Medidas de Seguridad Sanitaria Aplicables en Momentos de Contingencia Covid-19, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Quédate en Casa” es la convocatoria principal por parte de esta caravana, así como no permanecer en la calle si no existe una actividad esencial a realizar, así como no frecuentar espacios con mayores concentraciones masivas, como zonas comerciales y aquellas que no establezcan las medidas de protección sanitaria, paradas de rutas o glorietas, así como corredores comerciales (pasajes, tianguis) donde se aglutine un considerable número de personas y no se respete la sana distancia.

El más reciente recorrido se realizó en la avenida Plan de Ayala hasta el crucero de Tizoc, para ingresar a la colonias Chapultepec, Revolución, Tulipanes, Flores Magón, Teopanzolco y Lomas de la Selva, entre otras.

Las directrices son determinadas por el alcalde con la asesoría de las autoridades sanitarias y a propuesta del CMCC-19 y responden a la situación que se vive en Cuernavaca con respecto al incremento de casos de personas contagiadas por coronavirus.





Con información del Ayuntamiento de Cuernavaca