En Cuautla: Suspenden venta de pescado de manera temporal

Pescaderías de mercados de Cuautla anunciaron su cierre temporal, esto al señalar que en el mercado de La Viga de la Ciudad de México, en donde se surten, se ha registrado el deceso de, al menos, 16 proveedores a causa de Covid-19.

De acuerdo con los comerciantes varios negocios dedicados a la venta de pescados y mariscos decidieron cerrar por el temor a un posible contagio.

El pescado y marisco, la mayoría de negocios nos surtimos en la Ciudad de México en lo que es el mercado de La Viga, sin embargo, se tienen ya varios casos confirmados allá y se ha conocido que al menos 16 de los proveedores han muerto a consecuencia de este virus, por lo que por nuestra salud, y para evitar contagios hemos decidido ya no acudir a surtirnos allá hasta que pase la contingencia, aunque eso nos implique cerrar nuestros negocios

Ante esta situación, varios de los establecimientos de los mercados de la localidad anunciaron a sus clientes durante este fin de semana que cerrarán sus puertas de manera temporal.

Comerciantes adelantaron que será difícil reabrir, ya que no podrán pagar la renta mientras no abran; no obstante, manifestaron que por seguridad y por salud decidieron ya no ir por mercancía.

Muchos rentamos locales, no somos propietarios, por lo que no sabemos si regresaremos a abrir o no, por lo que buscaremos a nuestros arrendadores para pedir nos permitan pagar aunque sea la mitad dela renta, mientras dura la contingencia, ya que no hay condiciones para que podamos vender. El lugar donde nos surtimos, ya tiene muchos casos confirmados de Covid-19.

